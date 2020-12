Thionville inaugure un Comité de transition écologique pour la ville

Pierre Cuny, maire de Thionville, entouré de Laurent Tschiersch, qui préside le comité et Paul Didier, préfigurateur

La ville de Thionville va se doter d'un " comité de transition écologique" formé par différents collèges de concitoyens qui auront pour mission de contribuer à la réflexion et à la construction de propositions sur des thématiques liées à l'environnement. Présidé par Laurent Tschiersch, conseiller municipal délégué à la Transition écologique, il réunit 20 membres fondateurs ayant pour fonction de développer la structure et de définir les règles et principes de gouvernance.

Appel à candidatures

Le comité sera composé de quatre collèges de réflexion respectivement dédiés à la vie des citoyens, la vie des acteurs économiques, le milieu associatif et le secteur socio-éducatif. La ville formulera des appels à candidatures dès janvier pour que les Thionvillois puissent participer sur une thématique précise.

Nous voulons développer une politique écologique, plus que de l'écologie politique - Pierre Cuny, maire de Thionville

Le déploiement de la 5G prévu à Thionville figure notamment parmi ces enjeux, "non pour le remettre totalement en cause mais pour apporter des éclaircissements" sur un sujet technique et accompagner sa mise en oeuvre, mentionne Laurent Tschiersch, qui préside le comité. Des recommandations sur les moyens d'isolation thermique des logements ou le plan de développement des mobilités douces figurent également parmi ces enjeux.

Pierre Cuny, le maire, a souhaité doter cette structure d'un pouvoir d'auto-saisine sur certains sujets. Les propositions finales seront néanmoins votées en conseil municipal.

Pour EELV, "cela ne va pas pas assez loin"

Guy Harau, élu d'Europe Ecologie Les Verts à Thionville, ne s'est pas opposé au projet qui "valorise l'écologie", lors de son vote au conseil municipal. Il maintient néanmoins que celui-ci ne correspond pas à sa définition de l'idée de démocratie participative.

Il faut qu'on organise quelque chose qui soit autour de l'idée de tirage au sort - Guy Harau, élu EELV à Thionville

Selon lui, il faut aller plus loin, notamment dans la façon de désigner les membres fondateurs de l'instance, qui seront en quelque sorte responsables de son fonctionnement.