Thomas Brail annonce entrer en grève de la soif dès lundi 9 octobre pour obtenir l'arrêt du chantier de l'A69

Non seulement il n'arrête pas sa grève de la faim, mais en plus il annonce entrer en grève de la soif dans cinq jours, le lundi 9 octobre à 14h précises. Thomas Brail continue de réclamer l'arrêt du chantier de l'A69 entre Castres et Toulouse. Les propositions de la présidente de Région ne le convainquent pas. Après 1h30 d'entretien à Paris, Carole Delga avait proposé une médiation, des compensations écologiques supplémentaires ainsi que la mise en place dans le Tarn d'un service de transports décarbonés fonctionnant à l'hydrogène.

"Je teste nos politiques pour voir si ils ont le courage d'arrêter ce projet"

Le très médiatique "écureuil" , délogé fin septembre de l'arbre qu'il occupait face au ministère de la Transition écologique a donc pris sa décision. Après 34 jours de grève de la faim et 13 kilos perdus, ce père d'un petit garçon de six ans pose un ultimatum aux décideurs, Emmanuel Macron inclus : "je pose un ultimatum, on est au mois d'octobre et il fait plus de 30 degrés, est-ce-que le président de la République, monsieur Beaune et madame Delga ne nous posent pas des ultimatums sur l'avenir de nos enfants aussi ? Moi voilà, je teste nos politiques pour voir si ils ont le courage d'arrêter ce projet là".

Deux autres opposants à l'autoroute Toulouse-Castres ont annoncé se joindre à la grève de la soif de Thomas Brail .

Un grand week-end de mobilisation contre l'A69 est par ailleurs annoncé pour les 21 et 22 octobre.