Tinténiac : huîtres, Saint-Jacques ou bulots, les coquilles sont recyclées dans les déchetteries

Les huîtres et autres coquilles Saint-Jacques, palourdes, bigorneaux ou bulots, produits phares de nos tables de fin d'année, peuvent finir leurs vies ailleurs que dans une poubelle. En Ille-et-Vilaine, le SMICTOM (Syndicat mixte intercommunal de traitement et de valorisation des ordures ménagères) Valcobreizh récupère les coquilles vides pour les recycler. Une expérimentation est menée, du 17 décembre 2022 au 16 janvier 2023, dans ses quatre déchetteries de Tinténiac, Liffré, Combourg et Melesse.

Un agriculteur partenaire

Le SMICTOM a conclu un partenariat avec un agriculteur de Tinténiac, Jean-François Poutrel, qui se charge d'écraser les coquilles avec son tracteur et de les utiliser pour amender ses terres. "Le traitement est assez compliqué à trouver et on a eu de la chance de travailler avec cet agriculteur" explique François Normand chargé de la prévention et de l'économie circulaire au SMICTOM "il va essayer aussi d'expérimenter sur ses terres. Il va faire des analyses de sol pour savoir s'il doit poursuivre avec nous ou pas".

Un bilan après les fêtes

Ce recyclage ne représente pas un gros investissement pour la collectivité et au terme de l'expérimentation le 16 janvier prochain, ce sera l'heure du bilan "le but c'est de savoir combien on va collecter et si on doit uniquement mettre en place cette collecte durant les fêtes ou à d'autres périodes de l'année" précise Gaëlle Gonzalez chargée de communication. L'expérimentation semble bien partie avec pas moins de 300 kilos collectés en quelques jours seulement la semaine dernière juste avant Noel.