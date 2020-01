Tirées au sort pour la convention citoyenne sur le climat, ces deux iséroises racontent

Grenoble, France

Le 4e rendez-vous de la "convention citoyenne pour le climat" a lieu à Paris les 10, 11 et 12 janvier. Cette assemblée de français tirés au sort a pour mission de faire émerger des idées pour lutter contre le réchauffement climatique.

Des idées pour agir d'ici 2030

L'objectif est même pour l'état de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 "dans un esprit de justice sociale". Cette "convention" était l'une des réponses à la crise des gilets jaunes, sur le sujet du climat. Elle doit tenir six réunions en tout, et trois isérois y participent. Nous en avons rencontré deux, deux femmes.

Très motivées, mais très sollicitées

L'une est médecin, l'autre est institutrice. Premier constat : participer à cette convention, c'est un sacré engagement explique Marie-Sylvie, institutrice à Autrans-Méaudre : "C'est passionnant, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts intellectuels. Et après, à la maison, il y a aussi le travail personnel. Plus ou moins intense en fonction de la manière dont vous avez envie de vous investir, mais dans l'ensemble on a tous très envie de bien se renseigner, donc oui, ça demande des recherches sur internet, de participer à des visio-conférences organisées entre les sessions".

A Theys, des réunions sur le climat

Trois sessions de la convention sont déjà derrière elles. Les thématiques sont distribuées, en 5 groupes : se déplacer, se loger, se nourrir, produire et travailler et consommer. La méthode pour faire émerger les idées est en place. Christine, médecin et habitante de Theys, est très impliquée au point même de reproduire localement le schéma et la méthode de cette convention : elle a, à Theys, déjà organisé des réunions pour parler par exemple des transports dans sa commune. "Déjà, le fait d'en parler, de sensibiliser les gens, c'est bien. Ceux qui viennent sont déjà concernées, mais ils n'avaient pas forcément idée de l'ampleur du problème du réchauffement climatique et de l'urgence qu'il y a à agir ici".

Au départ, il y avait plus de scepticisme... là, les gens sont confiants"

L'un des intérêts de la convention pour le climat, c'est de confronter les idées qui viennent du terrain aux avis des experts, mis à disposition, de ces 150 français tirés au sort. Question essentielle cela va-t-il servir à quelque chose ? Ou bien est-ce un gadget de communication politique ? Marie-Sylvie est optimiste. "Je pense qu'au départ, il y avait plus de scepticisme, et je pense qu'au fur et à mesure où les sessions se déroulent, les gens sont plus confiants, ils voient que le travail avance, on espère qu'il va y avoir des débouchés positifs !"

Des propositions formulées au printemps...

Leurs propositions devront déboucher au printemps sur des propositions de lois, des textes réglementaires, ou même sur une proposition de référendum ! On n'en est pas là. Mais pour Christine tout ça n'aura de sens que si l'ensemble des français s'empare de ces questions. "Le gouvernement doit prendre des mesures, mais nous les citoyens, à notre niveau local, il faut qu'on agisse à notre niveau on a un rôle à jouer".

...mais mises en place à quel moment ?

La dernière session aura lieu les 3 et 4 avril... mais pour voir les propositions arriver devant l'assemblée, ce sera plus tard, le calendrier parlementaire étant passablement encombré.