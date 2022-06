Titine reste en Baie de Somme dans un enclos

Titine la célèbre laie qui a élu domicile entre Saint-Valéry-sur-Somme et le Cap Hornu ne sera pas déplacée dans un parc animalier en Seine-Maritime. Elle va rester dans un enclos.

Le soulagement pour le collectif "Tine de la baie" qui s'est mobilisé depuis plusieurs semaines et qui a organisé des rassemblements pour empêcher le transfert de Titine vers la Seine-Maritime.

Une réunion en sous-préfecture d'Abbeville entre le sous-préfet d’Abbeville, le maire de Saint-Valery-sur-Somme, la direction départementale de la protection des populations et les représentants du collectif « Titine en baie » a permis de conclure que l'animal restera dans la Somme dans un enclos, mais sans préciser qui le financera et à quel moment il sera construit.

"L’approche de la période estivale ravive les enjeux de sécurité des riverains, comme le démontrent plusieurs signalements reçus par les services de gendarmerie récemment" précise la préfecture de la Somme dans un communiqué. "Dans ce cadre, _le collectif propose de réaliser dans les prochains jours, en lien avec la mairie, un enclos pour maintenir l’animal à Saint-Valery-sur-Somme_. Cette proposition permettra d’assurer la sécurité de tous dans un esprit de compromis."

Le collectif nouvellement crée a publié un communiqué sur la page Facebook "Titine de la baie"

Il y est demandé d'arrêter de s'attrouper et de nourrir Titine. "Maintenant, pour son bien-être, il faut impérativement redonner à Titine une vie calme et sereine, qui signifie qu’il faut cesser les attroupements autours d’elle et le nourrissage, en effet, au premier incident, même minime, Titine sera abattue."

On y comprend que l'association compte financer l'enclos, c'est pour cela qu'une cagnotte est toujours en ligne. Le rassemblement prévu le du 2 juillet est annulé. Une fête est programmée le 9 juillet précise l'association, "une manière agréable de vous remercier de votre soutien sans faille, elle se fera sur le terrain d'une commune à déterminer".