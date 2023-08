Toujours trop de monde dans les gorges du Toulourenc

"N'allez pas dans les gorges du Toulourenc." C'est le message que le Parc naturel régional du Mont Ventoux tente de faire passer et France bleu Vaucluse le relaie depuis maintenant plusieurs années. Mais finit-il par rentrer dans les esprits ? Cette consigne, dont le but est de préserver ce site exceptionnel, est-elle respectée ? C'est ce que nous avons voulu vérifier en nous rendant en reportage au hameau de Veau en plein mois d'août.

Une rivière toujours surfréquentée

En arrivant sur place à 10h du matin, le site est loin d'être désert. Le parking payant aménagé pour limiter le stationnement sauvage est plein et des voitures font la queue en espérant qu'une place se libère. En contrebas, plusieurs familles remontent le lit de la rivière sous les yeux de Lucie Parent. Elle est chargée de mission Natura 2 000 pour le Parc. "Là on voit une vingtaine de personnes sur une zone très restreinte. Et il y a des endroits où ça se resserre et c'est encore pire", décrit-elle. Par jour en été, elle estime qu'il y a encore environ 800 personnes qui viennent se baigner dans cette petite rivière, contre plus de 1 000 les années précédentes.

La tentation d'internet

La mise en place de parkings payants et la limitation de la communication sur ces gorges a donc un effet. Mais il est encore trop limité. Tous les touristes rencontrés lors de notre reportage savent qu'il est déconseillé de venir pour préserver le site, mais n'ont pas pour autant annulé leur excursion. "Mon amie me l'avait dit donc on a quand même pris le risque de venir. On est là que deux jours et je voulais absolument le montrer à mon mari. Quand on est touriste c'est vraiment difficile de résister à des lieux comme celui-là", admet une vacancière. "Dans notre camping on nous a dit de pas venir. Mais je l'ai vu sur Trip Advisor. Ce lieu apparait en numéro 1. C'est une contradiction donc ça attise la curiosité. Si on y va pas on se dit qu'on va rater quelque chose", raconte une autre.

Chercher les sites internet et les réseaux sociaux qui incitent à aller dans les gorges du Toulourenc fait donc partie des priorités de Lucie Parent. "Il ne faut pas vendre ça comme une zone touristique mais comme une zone à protéger. C'est un travail difficile mais important parce qu'on voit que ça a vraiment un impact. On veut continuer dans ce sens, à faire de la prévention."

Interdire l'accès au site est donc encore vu comme un dernier recours.