Toulouse : la disparition des espèces au programme de la nouvelle exposition du Muséum

Toulouse, France

Un millions d'espèces sont menacées de disparitions. Avec l'homme, la pression sur la biodiversité ne cesse d'augmenter. De nombreuses espèces ont déjà disparu, d'autres risquent de suivre si rien n'est fait. À partir du mercredi 9 octobre et jusqu'au 28 juin, le Muséum de Toulouse présente une nouvelle exposition temporaire sur le sujet.

"Extinctions, la fin d'un monde ?" c'est son nom en partenariat avec Le Natural History de Londres. Au programme, découverte des précédentes extinctions de masse, rencontre avec les espèces qui ont déjà disparues à cause de l'homme ou qui sont menacées et explication pour savoir comment les préserver.

Sensibiliser à la disparition d'espèces

"Dans les pièces exposées, il y a une tête de dinosaure un dodo. ce sont des espèces qui ont disparues. On en a aussi qui sont menacée comme le desman des Pyrénées, explique Francis Duranthon, directeur du Muséum de Toulouse. L'idée de cette exposition, c'est de sensibiliser le public à ces phénomènes d'extinctions et au rôle que l'homme joue aujourd'hui. Et en même temps, on montre comment il pourrait opter pour une véritable stratégie de conservation et de préservation des espèces dans l'espoir que nos petits-enfants puissent connaître la même biodiversité qu'aujourd'hui".

Depuis l'apparition de la vie sur terre, la biodiversité a connu plusieurs extinctions de masse © Radio France - Théo Caubel

Parmi les espèces les plus menacées, il y a l'Orang-Outan. "La destruction de son habitat a conduit à une diminution drastique de sa population. Et dans les 20 ou 30 prochaines années, cette espèce pourrait totalement disparaître à l'état naturel" alerte Pauline Robert, responsable des expositions itinérantes du Muséum d'Histoire naturelle de Londres.

L'urgence à agir

Et par ricoché, l'homme est aussi menacé à terme. "Notre espèce détruit son environnement. Son adaptation à ses changements sera de plus en plus difficiles alors que normalement l’espérance de vie de notre espèce est encore de 700 000 voire 1 million d'années."

Il y a donc urgence à agir surtout que le rythme des disparitions ne cesse de s'accélérer

Le dodo a été l'une des premières espèces à disparaître à cause de l'homme © Radio France - Théo Caubel