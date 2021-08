Les déblais du chantier de la troisième ligne de métro à Toulouse en question

Tisséo Ingénierie le maître d'ouvrage de la future troisième ligne de métro lance un appel à manifestation d'intérêt pour identifier les capacités de valorisation des terres excavées des ouvrages souterrains, 2,8 millions de mètres cubes de déblais produits par les chantiers de la troisième ligne de métro et la connexion à la ligne B (CLB) à Labège.

Lors de la construction des deux premières lignes de métro de Toulouse, de 1989 à 1993 pour la ligne A et de 2001 à 2007 pour la B, trouver quoi faire des plus de ces deux millions de mètres cubes de terre excavés avait été relativement simple. Presque tout avait été redistribué aux agriculteurs de la région. "Mais la législation était plus souple il y a trente ans, au moment de la construction de la ligne A, on ne pourrait plus aujourd'hui tout répandre dans des champs", tempère Jean-Michel Lattes, directeur de Tisséo Ingénierie.

La majorité des déblais est formée par des terres utilisables. Elles sont prélevées à 20 mètres et dans la région, c'est une terre de bonne qualité.

Réhabilitation de carrières abandonnées

Pour la future troisième ligne, longue de 27 km, soit autant que ses deux grandes sœurs réunies, "avec un volume de terre à réutiliser équivalent", le recyclage n'est pas aussi aisé. "Désormais, la préoccupation environnementale est très présente, nous devons en tenir compte" développe Jean-Michel Lattes.

Tisséo a déjà quelques pistes, comme l'emploi de cette terre dans des carrières abandonnées, où en tant que matériau de construction, mais a également lancé un Appel à Manifestation d'Intérêt. "Malgré les quelques pistes que nous explorons déjà, nous comptons sur les réponses à cet appel pour trouver d'autres solutions" argumente Jean-Michel Lattes. Les candidats ont jusqu'au 30 septembre pour déposer leur dossier chez Tisséo Ingénierie.

Pour rappel, la mise en service de la troisième ligne de métro est prévue fin 2028. Les travaux de gros œuvres se dérouleront de fin 2022 à début 2026. La connexion à la ligne B devrait être effective en 2026, avec un tunnel creusé entre fin 2022 et début 2024.