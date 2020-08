Tour de France à Rennes : les militants EELV enfoncent le clou

Alors que la polémique se poursuit autour du refus de Rennes d'accueillir le Grand Départ du Tour de France 2021, les militants EELV de la capitale bretonne ont décidé d'apporter leur soutien à leurs élus ce jeudi 13 août. La section locale du parti écologiste enfonce le clou dans un communiqué.

"Il est des sujets qui ne se discuteraient pas. En Bretagne, la pollution liée à l'industrie agroalimentaire est un tabou bien connu, dénoncé récemment par de nombreux.ses journalistes bretons. _Depuis quelques jours, nous avons appris qu'il est un autre sujet qui ne souffrirait aucun débat : celui du Tour De France_. « On ne refuse pas le Tour de France » a-t-on pu lire... Pourtant, en cette période toute particulière de crise sanitaire, les villes, départements ou régions sont parfaitement en droit de s'interroger sur l'opportunité d'accueillir le Tour, comme tout autres grands événements d’ailleurs. Cette crise rend en effet tous les grands rassemblements très incertains."

Les militants ajoutent, comme défendu précédemment par Valérie Faucheux (co-présidente du groupe EELV à la mairie de Rennes), que "cette crise rend en effet tous les grands rassemblements très incertains. Elle entraîne une crise économique et sociale très forte qui mobilise des moyens publics inégalés avec des impacts très importants sur les finances locales. Aussi, _l'argent public devient d’autant plus précieux qu’il devra, de notre point de vue, soutenir avant tout les plus fragiles_, les entreprises locales, les acteurs culturels locaux etc."

Lors de la présentation du Grand Départ du Tour de France 2021, le président du département des Côtes-d'Armor Alain Cadec avait souligné la gratuité de l'événement pour les spectateurs. Un argument qui ne passe pas pour EELV, qui reconnaît que le Tour est "un événement populaire", mais qui émet des doutes sur l'aspect économique : "loin d’être « gratuit » comme on a pu le lire, il coûte très cher en argent public. Il coûte aussi très cher sur le plan environnemental comme l’ont dénoncé encore récemment des associations et député.e.s. Le tout pour des retombées économiques relativement modestes, car très ponctuelles. Il n’y a aussi aucune corrélation entre l’accueil du Tour et le développement des déplacements vélo au quotidien que nous sommes les premiers à défendre."

Après l'émotion suscitée par la position des élus Verts, les militants jugent que "les élu.e.s locaux doivent pouvoir en décider sereinement, sans injonction, sans chantage à l’emploi, sans avoir à subir de charges médiatiques, sans insultes." La section EELV rennaise apporte pour terminer son soutien à Valérie Faucheux, "qui subit insultes et caricatures simplement parce qu’elle a défendu une opinion" selon eux.