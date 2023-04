Tour Eiffel : le projet de la mairie de Paris pour les JO 2024 de nouveau retoqué

Le projet de végétalisation autour de la tour Eiffel et du Trocadéro retoqué

Le projet de végétalisation et de piétonnisation de la perspective entre la tour Eiffel et le Trocadéro, prévu par la mairie de Paris pour les Jeux olympiques de 2024, mais auquel l'État s'oppose, a été de nouveau retoqué par la justice administrative.

Lors de sa décision prononcée le 7 avril dernier, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la mairie. Fin octobre, le tribunal administratif avait déjà rejeté la requête en référé de la Ville contre cette même décision prise par l'ancien préfet de police de Paris Didier Lallement.

Il avait informé Anne Hidalgo le 10 mai 2022 de son opposition à "ce projet de restriction de la circulation dans le secteur de la tour Eiffel". Le préfet craignait des "reports de circulation importants" et "des retenues" pouvant gêner l'intervention des secours.

Le projet de végétalisation de la tour Eiffel retoqué - Gustafson Porter + Bowman (Mairie de Paris)

Pas d'erreur de Didier Lallement

Pour la cour administrative d'appel, Didier Lallement "n'a commis aucune erreur de droit" en estimant, "en particulier, que le nouvel aménagement en forme de fer à cheval de la place du Trocadéro risque d'entraîner des retenues sur les voies qui la desservent ainsi que des reports de circulation sur les avenues adjacentes".

Et si les services de la préfecture de police ont formulé des "avis favorables" à des demandes de permis de construire ou d'aménager, ces "avis ponctuels ne sauraient suffire à infirmer l'appréciation globale" du 10 mai 2022, souligne la cour.

Le projet de végétalisation et de piétonisation de la tour Eiffel tel que conçu initialement - Gustafson Porter + Bowman (Mairie de Paris)

Les arguments insuffisants de la mairie selon la justice

Toujours selon les juges, la mairie n'apporte pas les démonstrations suffisantes sur deux demandes de la préfecture: celle "d'élargir à trois mètres la voie réservée aux véhicules de sécurité et de secours du quai Branly", et "la mise en place d'une meilleure gestion de la régulation des feux".

Selon la cour, la mairie de Paris a mis l'accent sur "des baisses attendues de la circulation", avec le recours croissant au télétravail et au vélo. **Ces données "ne sauraient suffire à démontrer" que le projet "**n'impliquerait pas (...) des retenues et des reports de circulation ainsi que des risques de congestion ou de saturation du trafic susceptibles, notamment, de dégrader les délais d'intervention des véhicules de secours et de sécurité".