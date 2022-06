Tour Occitanie à Toulouse : le recours contre le permis de construire rejeté par le tribunal administratif

C'est un coup dur pour les particuliers et les quatre associations qui tentent d'empêcher la construction du plus haut bâtiment que Toulouse ait jamais connu. Le 1er juin, le tribunal administratif a rejeté leur recours. Le permis de construire a été signé il y a trois ans.

Ce n'est la démarche que de quelques opposants, objectait souvent Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse. Quatre associations (France Nature Environnement, Non au gratte-ciel de Toulouse, Droit au Logement et les Amis de la Terre) ainsi que trois particuliers essaient depuis décembre 2019 de faire annuler le projet de Tour Occitanie. Ce 1er juin 2022, la justice administrative leur a donné tort.

à lire aussi Tour d'Occitanie à Toulouse : le rapporteur public rejette la requête en annulation des opposants

Pas d'infraction aux règles d'urbanisme

Le permis de construire a été délivré par le maire de Toulouse à la société Compagnie de Phalsbourg en juillet 2019. Il autorise la construction d'une tour de plus de 150 mètres de haut composée d'une centaine de logements haut-de-gamme, de 11.000 mètres carrés de bureaux, de 2.000 mètres carrés de commerces au rez-de-chaussée, d'un restaurant et d'un hôtel 4-étoiles. Elle hébergera aussi des locaux de la SNCF voisine puisqu'elle se situera entre l'Arche Marengo et le Canal du Midi à quelques dizaines de mètres de la gare Matabiau, en haut des allées Jean-Jaurès.

à lire aussi L'absence de logements sociaux n'entrave pas le projet de Tour Occitanie à Toulouse

La justice a rejeté les critiques de ces opposants concernant l'étude d'impact environnemental du projet. Le tribunal estime que cette étude a déjà été faite dans le cadre du grand projet Teso, devenu Grand Matabiau-Quais d'Oc. Il n'a pas noté d'infraction quant aux règles d'urbanisme en terme de hauteur, de places de stationnement et de logements sociaux. L’absence de places de stationnement pour les véhicules motorisés n'est ainsi pas un problème puisque l'offre de transports en commun et les places de stationnement privés sont suffisantes. Enfin, le tribunal a écarté l'argument du transport régulier de matières dangereuses à la gare Matabiau qui serait contraire à un tel projet urbain.

à lire aussi Le projet de Tour Occitanie attaqué au tribunal en raison d'absence de mixité sociale

Les travaux de la Tour Occitanie auraient dû débuter après la fin du chantier des Ramblas, terminé en décembre 2019. Mais les recours des opposants ont ralenti la démarche. En cas d'appel, le chantier ne pourra toujours pas être lancé. La Tour Occitanie intègre l'ensemble du projet Teso, dans le cadre notamment de l'arrivée de la LGV à Toulouse, prévue en 2032.