Touraine : Allain Bougrain-Dubourg célèbre le vivant à la "Faites de la biodiversité"

"Si toutes les bêtes disparaissaient, l'homme mourrait d'une grande solitude de l'esprit. Car ce qui arrive aux bêtes arrive bientôt à l'homme. Toutes choses se tiennent". Ces mots du chef indien Seattle trouvent un écho un siècle et demi plus tard, dans la bouche d'Allain Bougrain-Dubourg. Sur scène, le défenseur du vivant et président de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), lit entre deux morceaux de piano des textes sur l'écologie, devant le public peu nombreux de "Faites de la biodiversité". L'événement, qu'il parraine, est organisé pour la première fois ce week-end au bois des Hâtes, au sud de Tours.

"On ne mesure pas assez le déclin du vivant qui nous entoure"

Au programme de ces deux jours célébrant la nature, des ateliers de jardinage, des expositions, des promenades en forêt, mais aussi quelques concerts et spectacles. Pour Allain Bougrain-Dubourg, cet événement festif est aussi l'occasion de sensibiliser le public sur l'importance de la biodiversité. "On ne mesure pas assez le déclin du vivant qui nous entoure. Par exemple, la pie-grièche à poitrine rose a disparu cette année de la France", pointe le président de la LPO.

Chacun peut agir pour la biodiversité"

"On peut se dire que ça ne va pas changer grand chose à notre quotidien. Et pourtant, c'est l'un des fils du tissu de la vie, et quand on déchire le tissu, c'est à l'homme qu'on fait du mal", alerte-t-il, en paraphrasant le chef indien Seattle, dont le discours est devenu célèbre. D'où l'importance de s'engager au quotidien. "On en a moins conscience que la question climatique. Pour le climat, on fait de l'isolation thermique, du covoiturage... Mais chacun peut aussi agir pour la biodiversité !" Une manière de mettre aussi en lumière le combat pour la biodiversité, en parallèle de celui contre le réchauffement climatique.