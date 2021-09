Touraine : des tonnes de déchets ramassés dans des dépôts sauvages par l'association Team River Clean 37

Gravats, pneus, verre, plastique... Autant de déchets laissés sous la ligne LGV à Montlouis-sur-Loire. Six tonnes ont ainsi été ramassées ce samedi, par les bénévoles de l'association Team River Clean 37. Objectif, préserver la nature et sensibiliser aux risques de ces décharges à ciel ouvert.

C'est une décharge à ciel ouvert. Sous le pont de la LGV, à la frontière entre Montlouis-sur-Loire et La Ville aux Dames, s'entassent des tonnes de gravats, pneus, câbles électriques et tôles. Des déchets déposés de manière illégale dans la nature, que ramassent régulièrement les bénévoles de l'association Team River Clean 37. Ce samedi 18 septembre, en quelques heures seulement, ils ont ainsi enlevé pas moins de 6 tonnes de déchets.

"On ne peut pas laisser ça comme ça"

"On ne peut pas laisser ça comme ça, ce n'est pas possible", commente Damien. Armé de gants, il remplit de grands sacs de chantier. "Il y a beaucoup de gravats, de verre... On essaie d'enlever au maximum tout ce qui est plastique, ferraille. Tous les gros polluants qu'il peut y avoir". Des matériaux qui, s'ils ne sont pas ramassés pour être traités et recyclés, finissent par se décomposer dans le sol.

Pneus, gravats et plastique... Les bénévoles s'activent sous le pont de la LGV, transformé en dépôt sauvage. © Radio France - Chloé Martin

"Le pire, c'est le polystyrène qui s'égraine. On en laisse toujours un peu par terre", soupire Sandra. Pour la vingtaine de bénévoles, impossible de tout nettoyer. "Les pneus doivent être récupérés par des garagistes pour qu'ils les stockent en attendant de les redonner à la seule entreprise spécialisée dans leur recyclage", explique Sébastien Lesage, président de l'association Team River Clean 37. Même chose pour les tôles d'amiante, à cause de leur dangerosité.

Des matières polluantes qui se retrouvent dans notre assiette

"Le problème, c'est que ça finit dans les petits ruisseaux autour, dans les nappes phréatiques, puis dans le Cher, la Loire, et la mer. Et on retrouve ensuite du plastique dans le poisson qu'on pêche et consomme", détaille-t-il. Des conséquences environnementales qui inquiètent tous les bénévoles mobilisés. "On est un peu comme le colibri. On apporte notre petite goutte d'eau. Si chacun le fait, on pourra avoir une nature à peu près préservée", espère Christophe.

Mais le chemin est encore long à parcourir. En seulement un an, c'est la quatrième fois que l'association nettoie ce site. "Et la dernière. On est là pour sensibiliser, c'est maintenant à la SNCF (à qui appartient le terrain) et aux mairies de prendre le relais", estime Sébastien Lesage. Une des solutions serait d'installer des caméras infra-rouges pour décourager les personnes à déposer leurs déchets en pleine nature, même si ce serait déplacer le problème.

Des tôles amiantées ont été déposées en pleine nature. © Radio France - Chloé Martin

Des dépôts de particuliers et d'artisans

"Il y a à la fois des particuliers indélicats qui ne se déplacent pas jusqu'à une déchetterie, et des petites entreprises. Pour les artisans, le coût des déchets peut parfois être important. Par exemple, pour des déchets non triés, ça peut aller de 140 à 158€ la tonne. Donc évidemment, quand vous cassez un mur, ça peut vite revenir cher", explique Flavien Vallet, ambassadeur de l'association.

Des gravats mélangés à du plastique et du polystyrène, abandonnés à quelques mètres d'un point d'eau. © Radio France - Chloé Martin

Les déchetteries ne prennent pas non plus en charge les tôles d'amiante pour les particuliers. Résultat, certains n'hésitent pas à les laisser dans un dépôt sauvage, même s'ils s'exposent à des sanctions pénales. Un particulier risque une contravention de 5e classe, soit une amende de 1.500 euros ; une entreprise, elle, encourt deux ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.