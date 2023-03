Touraine : les jardiniers amateurs anticipent la sécheresse

"Cette année je vais prendre des plantes qui demandent beaucoup moins d'eau, parce que l'an dernier elles n'ont pas trop aimé les fortes chaleurs", sourit Lucile, à la recherche de plantes au marché d'Amboise, ce dimanche 26 mars. Comme elle, les autres jardiniers amateurs, ici, anticipent un été pauvre en eau.

"Il faut anticiper et prendre des fleurs qui tiennent, moi je prends beaucoup de géraniums anciens et ça résiste très bien à la chaleur, explique Ingrid. Après, il faut pailler. C'est ce que faisaient déjà nos anciens donc on n'a rien à apprendre, c'est le bon sens paysan !"

Les conseils du pépiniériste précieux pour s'adapter

"En plus des conseils pour les végétaux, on dit aux clients qu'il faut énormément pailler avec des produits naturels, soit du miscanthus, soit de la tonte de gazon, complète Patrick, pépiniériste depuis 50 ans basé au sud de Chinon. Ça empêche l'herbe de venir et ça garde l'humidité."

Patrick, des Pépinières Cailleau, sur le marché d'Amboise. © Radio France - Paul Sertillanges

"On s'aperçoit qu'il se fait de moins en moins de gazon et il se plante de plus en plus d'arbres qui résistent à la sécheresse comme l'orme, et le bouleau, poursuit-il. Mais enfin, tout a une fin, c'est comme un chameau, il ne boit pas beaucoup mais il faut quand même qu'il boive (rires)."