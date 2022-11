Touraine : les sapins de Noël seront verts cette année, mais pour combien de temps encore ?

Nos sapins de Noël seront-ils bien verts dans quelques semaines ? Une question qui peut paraitre incongrue, mais qui est malheureusement bien pertinente après une année climatique catastrophique. 2022 a en effet cumulé canicules estivales, sécheresse persistante et douceur de l'automne. Et on le sait, les conifères ont besoin de froid ! Alors devra-t-on bientôt mettre un palmier à la place du traditionnel sapin ?

Pas d'inquiétude pour cette récolte

Chez Anthony Lozada en tout cas, pépiniériste à Fondettes, dans l'agglomération tourangelle, et producteur de sapins Nordmann, la récolte de cette année sera équivalente à celle de l'an dernier. Quand on se promène parmi ses sapins, on a d'ailleurs du mal à se dire que les canicules de cet été, et leur soleil de plomb, sont bien passés par là. Leurs aiguilles sont vertes, ils ont l'air en bonne santé. "On laisse de l'herbe pousser, ça permet de préserver les aiguilles des sapins car l'herbe garde l'humidité".

Et même si l'herbe autour de ces sapins était bien grillée cet été. "Elle garde l'humidité car le matin très tôt, il y a des petites rosées même s'il y a des sécheresses". D'ailleurs il assure n'avoir absolument pas arrosé ces sapins. Pour cette récolte donc, pas d'inquiétude. Ce n'est pas le cas pour celles des prochaines années.

Davantage de craintes pour les années à venir

Anthony Lozada nous emmène voir ses jeunes plants, pas encore mis en terre, et là ce n'est pas la même histoire. Les aiguilles sont légèrement brunies, après la chaleur de cet été, et la douceur de cet automne.

Les jeunes plants ont souffert de la chaleur de cet été et de la douceur de l'automne © Radio France - Annabelle Wanecque

"Ça donne l'impression d'un désherbage chimique, mais c'est le soleil qui brûle, et même à ces périodes ci. On peut rattraper en réglant le ph du sol mais c'est quand même assez difficile. On risque de perdre quelques années de plus par rapport au dérèglement climatique". Pour ce genre de sapin qui met en moyenne trois ans à être prêt pour les réveillons de Noël, il faudra maintenant compter au moins cinq ans.