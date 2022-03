Touraine : une journée pour nettoyer vos données numériques, un geste utile pour la planète et vos appareils

Et si vous faisiez un peu de ménage dans vos téléphones et ordinateurs ? Ce samedi, c'est le Cyber Cleanup Day, une journée de sensibilisation au nettoyage des données numériques et à leur pollution. En Indre-et-Loire, les médiathèques organisent des ateliers pour adopter les bons gestes.

Il est grand temps de faire un ménage de printemps dans vos téléphones, tablettes et ordinateurs. Mails, fichiers, logiciels, cookies... Autant de données numériques que l'on peut nettoyer régulièrement, pour limiter la pollution numérique et maintenir la santé de nos appareils. Deux objectifs affichés lors de ce Cyber Cleanup Day, une journée mondiale de sensibilisation, qui se tient ce samedi 19 mars. Pour l'occasion, des ateliers pour adopter les bons gestes sont organisés dans certaines médiathèques d'Indre-et-Loire.

Pourquoi nettoyer nos données numériques ?

Nos photos, vidéos, mails ou autres fichiers, même numériques prennent en réalité de la place. Tout est stocké dans de grands serveurs, alimentés en permanence. "Plus il y a de gigas stockés sur un serveur, plus on devra créer des data-serveurs et plus il faut de l'énergie", explique Clément Massé, responsable du numérique à la médiathèque de Joué-lès-Tours. Résultat : nos données ont un coût énergétique et polluent. Actuellement, cette pollution numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre. Mais d'ici 2025, cette proportion pourrait doubler pour atteindre les 8%.

L'accumulation de données a aussi des conséquences sur nos appareils. "Plus nos smartphones, tablettes ou ordinateurs sont chargés de données, plus ça va réduire leur durée de vie, ralentir les appareils et abîmer aussi la batterie et les autres composants. C'est comme nous, nos appareils ont besoin de respirer pour être complètement fonctionnels", indique-t-il.

Quelles données trier, nettoyer et effacer ?

Vous pouvez tout d'abord effacer vos données de navigation, celles enregistrées à chaque fois que vous allez sur un site Internet. Pour les supprimer, il suffit d'aller dans votre historique de navigation, de les sélectionner et de les effacer. "Si vous avez une consommation intense d'Internet, il faut le faire toutes les deux semaines, voire toutes les semaines. Sinon, une fois par mois, ça suffit", conseille Clément Massé.

Vider les caches vous permet également d'effacer les cookies, ces données récoltées par les sites consultés pour la première fois. "On n'a pas toujours la maîtrise de l'ensemble des cookies qu'on récupère. Faire le tri régulièrement permet de remettre à zéro et d'être sûr qu'on n'est pas pisté par n'importe quoi."

Des ateliers de nettoyage de données numériques sont organisés dans les médiathèques d'Indre-et-Loire, à l'occasion du Cyber Cleanup Day, comme ici à Joué-lès-Tours. © Radio France - Chloé Martin

Vous pouvez ensuite faire le tri dans vos applications ou logiciels. "Il y a plein de choses qui ne vous servent pas. Donc autant les supprimer. C'est important de vérifier régulièrement, parce qu'on a souvent des programmes qui s'installent sans qu'on le sache", informe le responsable du numérique. L'occasion aussi de trier vos photos, vidéos et autres fichiers personnels, et d'en supprimer après une sauvegarde. Enfin, vous pouvez vous attaquer à vos boîtes mails en supprimant les plus anciens et ceux avec des pièces jointes volumineuses.

Où se faire aider et conseiller pour nettoyer ses données ?

Dans le cadre du Cyber Cleanup Day, certaines médiathèques d'Indre-et-Loire organisent des ateliers dans les prochains jours :

Saint-Avertin, samedi 19 mars de 14h à 18h

Saint-Pierre-des-Corps, samedi 19 mars de 15h à 17h

Vouvray, samedi 19 mars de 14h à 16h

Saint-Paterne-Racan, mardi 22 mars de 10h à 12h (comment nettoyer son smartphone ou sa tablette, à la bibliothèque) et vendredi 25 mars de 10h à 12h (comment nettoyer sa boîte mail, à l'Espace Public Numérique)

La médiathèque de Joué-lès-Tours propose également des ateliers personnalisés aux abonnés, à raison d'une heure par mois.

