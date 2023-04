Tourisme durable : Strasbourg et Colmar en tête du classement de Booking.com

Strasbourg gagne la palme du tourisme durable selon le dernier rapport du site de réservation en ligne, Booking.com. La capitale alsacienne arrive en tête des villes qui comptent le plus d'établissements affichant le badge "établissement voyage durable" mis en place par Booking.com. Colmar se classe juste derrière, à la deuxième place. L'Alsace se distingue déjà sur le site en étant la région la plus accueillante de France.

Coupelles comestibles pour le petit-déjeuner, et eau ozonée pour le ménage

Pour obtenir le badge "établissement voyage durable", les hôtels ont dû faire des efforts, comme limiter les emballages individuels, notamment au petit-déjeuner. "On est passé à des confitures et des pâtes à tartiner en pot avec des coupelles comestibles pour ne plus avoir de déchets par exemple", explique Grégory Betsch, adjoint au directeur du "Citadines Kléber" de Strasbourg, l'un des établissements certifiés par Booking. "Nous n'avons plus de ménage quotidien systématique sur les appart-hôtel. Et pour le ménage, nous utilisons de l'eau ozonée, ce qui permet de diminuer de 90% l'utilisation de produits chimiques."

D'après l'étude sur le tourisme durable, de Booking, presque 80% des français voyageront de manière plus durable dans les 12 prochains mois.