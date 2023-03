VIDÉO - Cinquante bénévoles mobilisés à Tourrettes-sur-Loup pour ramasser 300 pneus jetés dans la nature

Retraités, sportifs ou non, employés du SMIAGE : quelques 50 paires de bras ont participé ce jeudi matin à l'opération de récoltes des pneus jetés sauvagement dans les gorges du loup en fin de semaine dernière.

Trois fois plus de pneus ramassés que les estimations de départ

Les premières estimations portaient sur environ 120 pneus balancés en contrebas de la route, pour certains tombés dans les eaux du loup. Les bénévoles en ont remonté 300 au final. Plus d'une heure de travail acharné sur un sentier escarpé et caillouteux, les courageux du jour ont donc réalisé une chaîne humaine pour ne pas avoir à monter puis redescendre inlassablement les 50 mètres de dénivelé entre la rivière et la route. "J'ai déjà chaud, ça y est, sourit Sylvie. J'avais peur qu'on manque de bras et qu'on mette un temps fou et en fait, ça s'organise bien !"

Les bénévoles ont donné de leur personne pendant plus d'une heure de travail acharné © Radio France - Kévin Blondelle

Une plainte déposée, les gendarmes enquêtent

Le maire de Tourettes-sur-Loup Frédéric Poma espère maintenant que la gendarmerie mettra la main sur le ou les auteurs. En attendant la facture est salée : la commune s'apprête à payer 1.000 euros la tonne pour le recyclage de ces pneus. Soit environ 2.000 à 2.500 euros aux frais du contribuable au bas mot, selon l'élu.