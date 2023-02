Tours : 3.500 arbres et arbustes plantés lors des troisièmes plantations citoyennes

Ce 1er février, 475 personnes ont participé à la troisième édition des plantations citoyennes, à Tours. A l'invitation de la municipalité, ces volontaires ont planté des arbres et arbustes à neuf endroits de la ville.

Les 3.500 arbres et arbustes ont notamment été disposés dans le jardin des Prébendes, le parc de la Cousinerie et la rue du docteur Herpin. Autre site retenu : les abords du lac de la Bergeonnerie, à coté du quartier des Deux Lions où l'objectif était de créer un corridor écologique de 700 mètres entre le vallon de la Bergeonnerie et le Cher.

Les 1.400 arbres et arbustes plantés à cet endroit visent à assurer le gite et le couvert aux nombreux oiseaux, insectes, papillons et chauves-souris qui vivent autour du lac. Les végétaux plantés ont d'ailleurs été soigneusement choisis pour leur utilité, comme le souligne Michel, du service Parcs et Jardins : "on a par exemple mis des sorbiers pour que les oiseaux puissent se nourrir avec les petites boules, mais ce sont aussi des végétaux dans lesquels les papillons et les insectes vont pouvoir venir se cacher".

9.700 arbres et arbustes plantés lors des trois éditions des plantations citoyennes

Parmi les autres végétaux à planter, il y a notamment de l'aubépine, des cassis, des pommiers sélectionnés pour donner des toutes petites pommes et des noisetiers. Un professionnel encadre chaque groupe de volontaires, et ce sont les amateurs qui manient pelles, fourches et pioches. A sept ans, Eloi est le plus jeune, mais pas le moins motivé "Il y a plein de vers de terre, il ne faut pas les écraser" s'écrit l'enfant, qui les retire un par un avant de planter un cassis, avec l'aide de son père.

L'atmosphère est très conviviale même si, parmi les amateurs, on distingue immédiatement ceux qui ont un jardin et ceux qui n'ont jamais tenu une bêche. Au total, depuis 2020, 9.700 arbres et arbustes ont été plantés à Tours lors des trois éditions des plantations citoyennes. Le maire de Tours souligne par ailleurs que 30.000 arbres ou arbustes ont été plantés depuis le début de son mandat : "je l'ai déjà dit mais je vais le dire encore : un arbre mature, ça génère l'équivalent de cinq climatiseurs puisque par évapotranspiration, ça fournit de la fraîcheur dans l'air ambiant. Et donc c'est vraiment un apport qui est indispensable pour que nos villes s'adaptent au dérèglement climatique".