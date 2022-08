Tours : 300 kilos de déchets récoltés par jour sur les quais de la Loire

Des débris de verres, des canettes, des papiers... c'est ce qu'on retrouve bien souvent sur les quais de Loire à Tours. Cet été entre mai et septembre, 44 tonnes de déchets ont été collectés par les agents du service Propreté de la Métropole de Tours. Un chiffre conséquent mais qui baisse depuis plusieurs années : en 2019, 48 tonnes avaient été ramassées.

Jusqu'à 300 kilos de déchets sont récoltés chaque jour sur les quais de la Loire à Tours. © Radio France - Solène Gardré

Une lente baisse de la quantité de déchets

Comme tous les matins, Jérôme Boutet commence sa tournée sur les quais de la Loire à bord de son camion vert, "on vide les bacs à poubelles et on balaie le sol." Il collecte entre 100 et 300 kilos de détritus par jour, soit 44 tonnes sur la saison entière. "Ca reste beaucoup, mais faut reconnaître qu'il y a du mieux", souligne Jérôme Boutet.

Car ce secteur très prisé par les fêtards est depuis longtemps l'un des points chaud de la ville de Tours en terme de déchets. "A une époque, je ne pouvais pas passer avec ma voiture sur certains secteurs à cause du nombre de verres brisés par terre", se rappelle Christophe Boutet, le responsable opérationnel du service propreté à la Métropole.

Une amélioration du matériel et un changement des mentalités

Une situation qui évolue : l'une des "bonne nouvelle" c'est que les Tourangeaux sont plus respectueux. "Les déchets sont moins répandus dans l'espace public, on les retrouve beaucoup plus dans les corbeilles ou à leur pied si elles sont pleines." Un changement qui s'explique d'abord par une amélioration du matériel, avec une dizaine de poubelles en plus installées ces dernières années ainsi que des bacs à recyclage.

Près de la Guinguette principale, des bacs à tri sélectif sont installés par la Métropole de Tours depuis plusieurs années pendant l'été. © Radio France - Solène Gardré

L'autre raison, selon Christophe Boutet, c'est une évolution des mentalités. "Je pense que les gens ont été sensibilisés au tri et notamment au tri sélectif. On voit aussi moins de cannettes, les gens amènent plus leurs gobelets." Un changement opéré aussi par les restaurateurs voisins, qui proposent couramment des gobelets en plastique depuis plusieurs années.