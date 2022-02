La deuxième édition des plantations citoyennes s'est déroulée ce mercredi à Tours. 5.000 arbres et arbustes ont été plantés. C'est cinq fois plus que lors de la première édition, en 2021.

Tours : 5.000 arbres et arbustes plantés ce mercredi par les habitants et les jardiniers de la ville

5.000 arbres et arbustes ont été plantés aujourd'hui, à Tours, dans le cadre de la deuxième édition des plantations citoyennes. 380 habitants s'étaient inscrits pour participer à ces plantations, à neuf endroits de la ville, avec l'aide des jardiniers municipaux.

Les endroits ayant bénéficié des plantations citoyennes, en 2021 et 2022. - ©Ville de Tours

L'objectif est de préserver la biodiversité et lutter contre les ilots de chaleur

Les plantations ont eu lieu cette année sur les neuf sites suivants :

Parc de la cousinerie : 135 arbres et 1.230 arbustes

Place Robert Picou : 7 arbres et 35 arbustes dans le cadre du verger participatif

Rue du commandant Bourgoin : 7 arbres aux abords du lycée albert Bayet

Jardin des prébendes d'Oé : 9 arbres et 50 arbustes

Place Pierre Archambault : 434 arbres et 1.447 arbustes dans le cadre d'un projet de mini-forêt porté par les habitants

Ecole et jardin Saint-Exupéry : 103 arbres et 1.635 arbustes

Ecole Buisson-Molière : 31 arbres et 53 arbustes

Lac des Peupleraies : 46 arbres

Rue Gabriel Fauré : 7 arbres

Une bonne quarantaine de bénévoles était mobilisé place Archambault, à Tours-Nord, pour transformer une parcelle de 900 mètres-carré en mini-forêt © Radio France - ©Boris Compain

Reportage avec les jardiniers bénévoles qui ont transformé la place Archambault en mini-forêt Copier

Parmi les neufs endroits sélectionnés cette année pour bénéficier des plantations citoyennes, la place Pierre Archambault, à Tours-Nord, est le site où ont été planté le plus de végétaux. Sur cette parcelle d'un peu plus de 900 mêtres carrés, une quarantaine de volontaires, âgés de 5 à 75 ans, se sont mobilisés pour planter 343 arbres et 1.447 arbustes. L'objectif est de créer ici une mini-forêt, au bord de la très passante avenue Maginot. C'est le conseil de quartier qui a eu cette idée, soutenue par la municipalité et le conseil départemental.

"On transforme un terrain vague en un terrain avec de la vie, qui a un usage et qui va permettre aux habitants de mieux vivre" - Jérome Guénard, du conseil de quartier

Un millier de végétaux avait été planté l'an dernier, lors de la première édition. L'objectif de la municipalité est de faire pousser 30.000 arbres et arbustes d'ici la fin du mandat, ce qui contribuera notamment préserver la biodiversité et à lutter contre les îlots de chaleur et le réchauffement climatique.