Tours : 500 lycéens marchent pour le climat et contre le black friday

Tours, France

500 personnes ont défilé contre le black friday ce vendredi, dont une grande majorité de jeunes. C'était la quatrième marche des lycéens pour le climat. La pratique de baisse de prix agressive venue des États-Unis est dénoncée par la jeunesse. Pour eux, elle pousse à la surconsommation et est donc mauvaise pour la planète. La manifestation s'est déroulée dans le calme.

Des lycéens mobilisés et convaincus

Dans le cortège on entend les slogans comme : "on est plus chaud, plus chaud que le climat", "anti anti anti capitalisme" ou encore " Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité". En tête de défilé, il y a Claire, une lycéenne de 16 ans. De taille moyenne, les cheveux courts et "justice climatique" écrit sur la joue, c'est elle qui mène la manifestation. "Parce que je suis plutôt une grande gueule", affirme-t-elle. Venue d'une famille aux convictions écologiques, s'engager a donc été un acte normal. Elle a été désignée meneuse par une assemblée générale avant la manifestation.

Un peu plus loin dans le cortège, une voiture porte des enceintes. Pas de moteur allumé, elle est tirée par sept jeunes dont Sibylle, une élève de terminale. "Si on utilisait le moteur, on serait absolument pas écologiste", explique-t-elle. Elle se sent totalement en phase avec le mot d'ordre : contre le black friday. "Le black friday c'est énormément de publicité avant tout, on produit plus et derrière c'est pour vendre plus", poursuit-elle.

En marchant pour le climat, les lycéens veulent motiver les autres citoyens et surtout le gouvernement à agir pour la planète. Par ailleurs, quelques dizaines de militants du groupe écologiste et anti-capitaliste Extinction Rebellion se sont allongés dans les allées des galeries lafayettes, en fin d'après-midi, à Tours. Ils ont ainsi marqué leur opposition au black friday. Des actions similaires ont eu lieu dans plusieurs autres départements.