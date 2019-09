Tours : 850 lycéens dans la rue pour la 3ème marche pour le climat

Au moins 850 lycéens défilent dans les rues de Tours pour la défense du climat. La troisième manifestation de ce genre depuis le début de l'année à Tours. Sur les pancartes, on peut lire par exemple "Make Love, not CO2".

Tours, France

Plusieurs centaines de lycéens défilent ce vendredi matin dans les rues de Tours dans le cadre de la marche pour le climat. C'est la 3ème depuis le début de l'année. Selon la police, on compte 850 jeunes. Ils étaient plus d'un millier le 24 mai dernier, et 3.000 le samedi 16 mars. Dans le cortège on trouve aussi des retraités, issus du collectif "les grands parents pour le climat 37". Les manifestants se sont rassemblés à 9h Place Jean Jaurès, puis ont commencé à déambuler rue Nationale une heure plus tard. Vers 11h, ils se trouvaient dans le quartier des Halles. Le trafic tram est du coup perturbé, et certains arrêts de bus ne sont pas desservis.

Degrés en plus pour la Vodka, pas pour le climat / Make Love, not CO2

Les slogans sont nombreux et parfois humoristiques : "Degrés en plus pour la Vodka, pas pour le climat". On trouve aussi : "Macron, champion du ̶c̶l̶i̶m̶a̶t̶ , blabla". D'anciennes banderolles ont aussi été ressorties comme "Si la terre était une banque, on l'aurait déjà sauvée". Et puis on trouve, "Make Love, not CO2" ou encore "Mamie, qu'est-ce que la neige".

La manifestation doit s'achever en fin de matinée Place Jean Jaurès.