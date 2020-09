Tours : à cause de la sécheresse, sept arbres du jardin des Prébendes vont être coupés

Au Jardin des Prébendes à Tours, les épisodes de sécheresse se font sentir. Notamment cet été, il a très peu plu : seulement 9 millimètres sur toute l'Indre-et-Loire, sans faire mention des deux épisodes de canicule, en juillet et août derniers. Le couperet est tombé : sept arbres de ce parc tourangeau sont jugés morts ou dangereux et vont être coupés, puis arrachés d'ici la fin septembre. Une décision motivée par un événement qui aurait pu devenir tragique, en 2017, quand un enfant avait vu un arbre s'écraser juste à côté de lui, le blessant au passage.

Parmi ces arbres, il y a des érables avec leurs branches mortes, sans aucune feuille dessus. Mais à quelques mètres, il y a ce marronnier qui semble en bonne santé. Pourtant le responsable du patrimoine arboré de la ville, selon Jacques Boutaud, "même s'il a toutes ces feuilles, en regardant bien, on voit qu'il est attaqué par un champignon (Ganoderme ou Armillaire, N.D.L.R) qui décompose le bois avec le risque que l'arbre ne bascule ou tombe en entier".

30 à 40% des arbres du jardin vont être replantés, d'ici 2030

En apparence, certains arbres n'ont pas l'air de souffrir. Pourtant, ce champignon (le ganoderme) peut les faire pourrir de l'intérieur comme c'est le cas en ce moment sur un marronnier. © Radio France - Yvan Plantey

Dominique s'en souvient bien. Pour cet habitué des Prébendes, il ne faut pas prendre de risques : "D'aucuns vont rouspéter car le fait de couper des arbres, c'est proche du blasphème. Mais là il faut faire avec la réalité : s'il y a des arbres malades, il faut prévenir."

Coller à la volonté initiale des créateurs du jardin des Prébendes

Pourtant, une autre raison, plus surprenante, motive l'abattage de ces arbres : l'esthétique recherchée par les créateurs du parc, à la fin du XIXème siècle, les frères Bühler. Tout est une histoire de perspectives, selon Betsabée Haas, l'adjointe en charge de la biodiversité en ville, car "il y a des arbres qui bouchent la vue et ces perspectives sont vraiment très importantes et donc il y a des endroits où la végétation s'est développée de façon plus anarchique." Elle poursuit : "C'est aussi à nous de _rétablir l'équilibre visuel du jardin_."

Au total, une quinzaine vont être replantés. Ce sont des espèces du sud, censées plus résistantes à la sécheresse ou à la chaleur.À terme, d'ici 2030, ce sont 30 à 40% des arbres du jardin qui vont être renouvelés.