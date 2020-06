Tours : des bénévoles ramassent des montagnes de mégots et de capsules de bière sur les bords de Loire

Le mouvement citoyen Cleanwalk existe depuis 2018. Ses ambassadeurs en Touraine ont organisé ce mercredi quatre heures de ramassage de déchets sur les bords de Loire entre la bibliothèque et le pont Napoléon. Résultat : plus de 200 kilos de petits détritus ramassés.

Vous les avez peut-être aperçus, ce mercredi 10 juin, sur les bords de Loire, à Tours, de 13H à 15H puis de 17H à 19H : des dizaines de bénévoles ont arpenté les berges du fleuve, entre la bibliothèque et le pont Napoléon armés de sacs poubelles et de longues pinces. A l'appel du mouvement citoyen CleanWalk, ils ont ramassé les très nombreux déchets laissés dans l'herbe, dans cette zone très fréquentée où les agents de nettoyage de la Métropole passent pourtant tous les jours.

En moyenne, chaque Cleanwalk à Tours permet de récupérer environ 100 kilos de déchets

La moisson est malheureusement toujours très bonne, à chaque "Cleanwalk", ou si vous préférez, en français, à chaque "marche de ramassage des déchets". Alice est étudiante et ambassadrice de ce mouvement qui existe à Tours depuis juillet 2019. Elle organise régulièrement des actions de ce genre à cet endroit et après 2h de ramassage, sa récolte personnelle est impressionnante : "Dans les mains, là, j'ai un sac de cinq litres quasiment rempli de mégots. J'ai trouvé quelques masques chirurgicaux, des stylos...pas mal de déchets difficilement recyclables. Dans cette zone, le piège, ce sont les feuillages, les buissons : on y a trouvé beaucoup de bouteilles vides, entières ou cassées, des canettes et beaucoup de capsules de bière aussi".

Au total, en 2H, ce sont à peu près 100 kilos de déchets qui sont ramassés à chaque fois. Parmi la trentaine de bénévoles recrutés via les réseaux sociaux pour la session 13-15H, il y a au moins deux tiers de femmes. Des habituées mais aussi quelques nouvelles venues, comme Catherine, 53 ans. Lire des livres sur l'écologie pendant le confinement l'a poussé à agir : "Ca a fait émerger des choses auxquelles j'étais déjà sensible, mais pour ne pas garder toutes ces belles idées pour moi, j'avais besoin de rencontrer des gens qui ont les mêmes valeurs et faire des choses concrètes".

Illustration © Radio France - ©Boris Compain

Louane, elle, s'est retrouvée là presque par hasard : "Je venais juste manger avec des amies et elles m'ont proposé de les accompagner dans la Cleanwalk et j'ai dit oui. C'est chouette, c'est intéressant et c'est gratifiant aussi".

on espère juste que si c'est propre, les gens n'oseront peut-être pas salir à nouveau trop rapidement". Une participante à la Cleanwalk

Un mince espoir, car les participants sont lucides : ils savent que les berges de Loire ne resteront propres que quelques jours, au mieux : "A mon avis, même si on vient ce soir, on sera découragé" reconnait Chloé, 27 ans, une habitante du quartier qui a déjà participé à plusieurs Cleanwalk ici. _"_Mais on a pu en discuter un peu avec des gens qui nous ont demandé ce qu'on faisait, donc si le message passe, ça peut peut-être finir par changer les comportements. En tout cas, on ne baisse pas les bras".

Son ami Audrey ajoute : "En fait, les bords de Loire, c'est toujours sale, même si les agents de la ville passent tous les jours, les petits déchets comme les mégots restent cachés dans l'herbe. Les gens qui s'assoient le soir, ici, je ne sais pas comment ils font. Ou plus exactement, je pense qu'ils viennent le soir parce que justement ils ne voient pas ce sol répugnant. Peut-être qu'un jour, enfin, on arrivera à venir pique-niquer dans ce bel endroit dans un espace un peu plus propre et sans laisser toute sorte de déchets derrière nous".