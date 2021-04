Tours : des boîtes en verre vont être testées pour les plats à emporter dans les restaurants

C'est un projet qui sera testé le mois prochain à Tours. Celui de l'association Zéro Déchet Touraine qui propose des boîtes réutilisables en verre pour les plats en emporter dans les restaurants. Il s'agit de lutter contre l'utilisation d'emballages plastiques qui s'est multipliée depuis plus un an.

L'association Zéro Déchet Touraine va tester à compter du 12 avril et pour une durée de trois mois des boîtes réutilisables en verre pour les plats en emporter dans les restaurants ou chez les traiteurs. Le but est de lutter notamment contre les emballages plastiques dont l'utilisation s'est multipliée depuis le début de la crise sanitaire.

Au travers de ce projet l'idée est de développer un service de location entretien de boîtes en verre de la collecte au transport en passant par le nettoyage de ces emballages réutilisables pour plats à emporter. Pour cela 50 consommateurs volontaires et neuf restaurateurs et traiteurs vont testés ce système. Un service qui serait payant s'il était mis en application explique Sébastien Moreau le président de l'association Zéro Déchet Touraine : "Le coût du service sera probablement assumé en partie par le client et le restaurateur. Il est impératif que nous soyons sur une gamme de prix qui correspond à celle actuellement des emballages jetables, à savoir environ 15 à 30 centimes l'emballage".

Parmi les restaurateurs "testeurs", il y a Christelle Peynot du restaurant le Mastroquet à Tours : "Entre l'entrée, le plat et le dessert il y a beaucoup de plats différents donc il va falloir qu'ils s'adaptent sur les dimensions des boîtes et puis il y a la question du stockage, on ne peut pas empiler 50 boîtes en verre dans la cuisine, cela prend beaucoup de place. Globalement je trouve que c'est une belle aventure".

Une belle aventure le respect de l'environnement d'autant que pour ce restaurant les emballages coûte chaque mois entre 500 et 600 euros.