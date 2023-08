Tours : des écologistes se baignent dans la fontaine de la place Jean Jaurès pour la défense de l'eau

Maillots de bain, serviettes et parasol,..Quelques écologistes, membres du collectif "Gens de la Fontaine" se sont baignés ce mardi en début de soirée et durant quelques minutes dans l'une des deux fontaines de la place Jean Jaurès à Tours.. Le but, sensibiliser les passants au partage de l'eau.

ⓘ Publicité

Banderoles et parasol étaient sortis pour l'occasion © Radio France - Jean Lebret

Cette action intitulée "100 jours pour les sécher" est une réponse aux 100 jours d'apaisement voulus par le président de la république Emmanuel Macron explique Alba membre de ce collectif : "Tout le monde aujourd'hui a conscience de la fragilité de notre écosystème, de nos biens naturels comme l'eau, ce sont nous les citoyens qui devons décider quel usage nous voulons faire de l'eau, ce ne sont pas quelques uns qui vont décider pour tout le monde et qui vont se l'accaparer comme un bien privé. L'agriculture conventionnelle notamment consomme trop d'eau et n'est plus en phase avec les problèmes environnementaux, il n'y a à ce jour aucun plan commun de prévu pour cultiver différemment avec cette question du climat que nous connaissons".

Cette baignade au milieu des jets d'eau aura duré environ 1/4 d'heure avant que la police nationale n'arrive sur les lieux © Radio France - Jean Lebret

Les manifestants ont passé un gros 1/4 d'heure dans l'eau avant l'arrivée de la police municipale puis de la police nationale qui leur a demandé de quitter les lieux.

Le collectif annonce déjà une autre action en Indre-et-Loire la semaine prochaine, cette fois dans un champ de maïs.