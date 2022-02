Tours : des recherches encourageantes pour lutter contre le frelon asiatique

Dans le cadre d'un partenariat entre l'université de Tours, le CNRS et une université chinoise, des scientifiques ont identifié la phéromone sexuelle du frelon asiatique. Cet insecte est de plus en plus présent, dans toute la France, où il décime notamment les abeilles, au grand dam des apiculteurs. Ces travaux viennent d'être publiés dans la revue scientifique Entomologia Generalis. La phéromone sexuelle, c'est ce dont se servent les futures reines pour attirer les mâles qui vont les féconder et former une future colonie.

Interview d'Eric Darrouzet, enseignant-chercheur à l'I.R.B.I Copier

Cette substance chimique, les chercheurs ont réussi à la synthétiser. Ils en ont réparti en plein air, sur le site de Grandmont, à Tours, et ils ont vu très rapidement des frelons asiatiques mâles arriver. L'idée, grâce à cette phéromone, c'est d'attirer uniquement les frelons asiatiques males, et pas d'autres insectes, dans des pièges, ce qu'on ne sait pas faire pour le moment.

Moins de mâles dans la nature, c'est potentiellement moins de reines fécondées, et au bout d'un moment, ça peut faire une énorme différence, selon Eric Darrouzet, enseignant-chercheur à l'I.R.B.I : "les colonies sont fondées au printemps. La fondatrice, seule, fait le petit nid et commence à pondre des œufs en juin-juillet. On a alors quelques dizaines de frelons : la reine et des ouvrières. Mais en fin de saison, vers novembre, il peut y avoir plusieurs centaines de frelons dans la colonie". Et des colonies, il y en a des centaines, voire des milliers en Indre-et-Loire.

Après avoir réussi à attirer les frelons mâles, il va maintenant falloir trouver comment les piéger. Ce piège ne devrait pas être commercialisé avant 2024.