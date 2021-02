Tours : Extinction Rebellion affiche sa volonté de changer de modèle agricole

"Allons aux champs, fini Auchan". Cette affiche, placardée par dessus une publicité, comme des dizaines d'autres, a été collée par une trentaine de militants d'Extinction Rebellion, ce samedi 20 février, dans les rues de Tours centre. A travers cette action d'affichage sauvage, les activistes écologistes réclament un nouveau modèle agricole, "pour construire un système alimentaire juste, durable et résilient".

Pour une alimentation locale de qualité

"Nous voulons que notre modèle se transforme pour produire une alimentation de qualité, localement, dans les respect de l'environnement et permettant aux paysan.ne.s de bien vivre de leur métier", revendiquent les militants dans un communiqué. Une revendication pour "préserver notre santé, notre biodiversité, notre climat et la dignité humaine".

Une action d'affichage sauvage dans les rues de Tours, pour réclamer un changement de modèle agricole. - Extinction Rebellion Tours

Avec cette action visuelle et symbolique, en recouvrant les panneaux publicitaires, les activistes espèrent interpeller les Tourangeaux et créer le débat autour des questions environnementales et alimentaires.