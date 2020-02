Tours : il a fait 15° ce lundi, un record qui n'est pas historique

On a battu des records de température ce lundi 3 février en France. A Tours, le thermomètre est monté à 15°. Il faut remonter à 2010 et 1981 pour retrouver une telle envolée du mercure.

Tours, France

Des records de température pour un mois de février ont été battus ce lundi dans plusieurs villes de France indique Météo France. Il a fait par exemple 15° à Tours ce lundi, et ce n'est pas un record. Il faut remonter à 2010 et 1981 pour enregistrer des températures un peu plus douces, il avait fait 16,1° !!! Mais nous sommes très loin des températures enregistrées dans le sud de la France. Il a fait 26,4°C à Fréjus (Var), température qui pulvérise le précédent record de 23°C établi en février 1990. Toujours dans le Var il a fait 23,3°C à Hyères, 25,8°C à Bormes-les-Mimosas et 26,1°C au Luc en Provence.

Cette série de températures printanières s'achève en Touraine. Nous allons perdre 6° au meilleur de la journée demain mardi 4 Février, puisqu'il fera 2° en moyenne au lever du jour, et 9° l'après-midi.