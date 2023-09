Tours : ils disent stop à la publicité qui envahit nos villes

C'est une première en Touraine. L'association "Paysages de France" a mené une opération "bâchage" de quelques panneaux publicitaires ce samedi après-midi bd Béranger à Tours. L'action s'est menée du début du boulevard jusque la place Jean Jaurès sur des panneaux situés en hauteur comme sur ceux des abris bus. Le message de la dizaine de participants est simple, dire stop à la publicité qui inonde les villes. Une façon aussi de tester le maire écologiste de Tours Emmanuel Denis pour savoir comment il se positionne sur le sujet explique le vice-président de l'association en Touraine Jean Marie Delalande : "un nouveau contrat de mobilier urbain risque d'être signé à partir de 2025, ce que l'on demande c'est qu'à Tours ont fasse la même chose qu'à Grenoble, c'est à dire que l'on interdise la publicité sur le mobilier urbain d'information. Nous pensons que Emmanuel Denis sera sensible à nos arguments, en toute logique il ne devrait pas renouveler ce type de contrat, quelque soit l'afficheur".

L'Etat a déjà été condamné

La vocation de cette association est de faire en sorte que l'Etat respecte la loi, c'est la raison pour laquelle "Paysages de France" procède régulièrement à des relevés d'infractions dit Jean Marie Delalande : "sur tout l'ouest de l'Indre-et-Loire, tout a été nettoyé avec les publicités illégales qui se trouvent dans le parc naturel régional, l'Etat a déjà été condamné à deux reprises, notamment sur l'affaire de Loches".

Un acteur connu est engagé dans ce combat

Si c'est la première fois en Touraine que l'on entend parler de cette association, c'est parce que "Paysages de France" a tenu son conseil d'administration à Tours ce samedi. Ils étaient plusieurs à venir d'un peu partout en France : Montpellier, les Sables-d'Olonne, Rouen ou encore le Havre. Le Havre justement dont est originaire Olivier Saladin. Saladin, un nom qui vous dit peut-être quelque chose. Souvenez-vous, Olivier Saladin est acteur, il était aux côtés de François Morel dans la célèbre série des Deschiens sur Canal + au milieu des années 90. Il se dit très sensible à cette pollution des paysages : "On parle souvent de la France moche et...je me bats pour cela car je trouve que nos paysages foutent le camp, c'est dommage. J'ai été agacé en faisant des tournées de voir qu'en quinze ou vingt ans la France s'était beaucoup abîmée dans ces paysages, d'ailleurs on en parle pas mal et le gouvernement commence vaguement à s'en inquiéter".

L'acteur Olivier Saladin 2e sur la photo en partant de la gauche © Radio France - Jean Lebret

Aujourd'hui l'association "Paysages de France" revendique environ 2 000 adhérents dans notre pays dont une poignée en Indre-et-Loire.