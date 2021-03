Dans le cadre de l'opération "Eart Hour" du WWF et alors que se tient la marche pour une vraie loi climat dimanche, la mairie annonce l'arrêt de l'éclairage de l'hôtel de ville et d'autres bâtiments dès ce samedi. La mesure est prolongée pendant le couvre-feu.

Tours : l'hôtel de ville et plusieurs bâtiments ne seront pas éclairés ce samedi et pendant le couvre-feu

Al'occasion de la 15ème édition de l’opération « Earth Hour » (« L’heure de la Terre » ou extinction mondiale des lumières) lancée par la WWF, la ville de Tours éteindra ce samedi 27 mars 2021 l’hôtel de ville et l’ensemble du parcours lumière à partir de 20h30.

Pour aller plus loin, et alors que se déroulera dimanche la marche pour une vraie loi climat, la municipalité annonce également que l’éclairage patrimonial (c’est-à-dire les lieux et bâtiments spécifiquement éclairés par le parcours lumière : hôtel de ville, tour Charlemagne, grand théâtre, basilique Saint-Martin, tour de l’horloge…) ne sera pas allumé pendant la totalité de la période de couvre-feu. L’éclairage public (lampadaires, candélabres…) quant à lui restera actif.