Tours : l'initiative d'une résidence qui part à la chasse au gaspi de l'eau potable

Faites-vous attention à votre consommation d'eau et comment la réduire pour faire des économies ? C'est la question que s'est posé le Conseil syndical de la copropriété d'une résidence du quartier Blanqui-Mirabeau à Tours. Il a proposé gratuitement aux habitants l'intervention d'un plombier dans les appartements pour faire un état des lieux.

25% des habitants ont demandé le passage du plombier

Dans cette résidence répartie en plusieurs bâtiments, une vingtaine de propriétaires et locataires ont accepté la visite du plombier afin de faire vérifier gratuitement leur installation, la robinetterie, l'évacuation des eaux, l'étanchéité des joints et cela de la cuisine à la salle de bains en passant par les toilettes. C'est la première fois que Arnaud Carré, gérant de l'entreprise de plomberie et chauffage "Serenys" est contacté pour ce type de démarche : "cela me semble être une bonne idée, on sait tous que l'eau aujourd'hui devient de plus en plus rare et que l'on doit tous faire des efforts pour ne pas la gaspiller et faire des économies. C'est la première résidence avec laquelle j'ai ce type de demande, c'est amené peut-être à se développer".

Dans cette résidence, il n'y a pas de compteur individuel d'eau explique Joseph Haloua le président du Conseil syndical : "l'eau est collective ici dans notre copropriété, même si la consommation n'est pas très élevée, 43m3 en moyenne par appartement, la moyenne nationale étant plutôt de l'ordre de 55m3 par an".

Une consommation raisonnable qui n'empêche pas de faire attention au quotidien. En moyenne dans cette résidence, la facture s'élève à 145 euros par foyer et par an.