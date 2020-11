Tours : la mairie saisit la justice après la pollution aux hydrocarbures de la Petite Gironde

La ville de Tours saisit ce mercredi le procureur de la République, pour tenter de faire la lumière sur la pollution aux hydrocarbures des ruisseaux de la Fontaine du Mié et de la Petite Gironde.

La ville de Tours saisit le procureur de la République, ce mercredi, après la pollution aux hydrocarbures de deux ruisseaux. La Fontaine du Mié qui débouche sur la Petite Gironde, cours d'eau situés à Tours Nord, ont été retrouvés pollués sur 500 mètres, ce samedi 31 octobre, par les habitants du quartier Douets-Milletière.

"Nous espérons que le Procureur saura faire la lumière sur les responsabilités de cette pollution et que les sanctions qui seront délivrées permettront de dissuader les futurs pollueurs. Chacun doit prendre ses responsabilités dans la protection de notre patrimoine", assure Emmanuel Denis, le maire de Tours, dans un communiqué.

La mairie précise que des élus, la police municipale et les pompiers se sont rendus sur place et ont installé des barrages sur la Fontaine du Mié, afin de pomper la pollution et nettoyer le cours d'eau.