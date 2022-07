Tours : la nouvelle "place du monstre" inaugurée ce lundi

Plus de voitures, mais une place piétonne recouvertes de dalles. Et au centre, à la place du monstre, des dalles : "C'est top, ça fait un espace lumineux et plus sympa qu'avant" commente Bastien, qui habite à deux pas. "Par contre je vais regretter le monstre, j'avoue qu'il donnait une âme particulière à cet endroit". Pour les habitants, c'est globalement une réussite : moins de passage bruyant, plus de verdure. À un détail près, souligné par Iris : "je ne pourrais plus me garer là, c'était quand même pratique !".

Et pour les commerçants ? "Un plaisir" entend-t-on du côté de la pizzeria. "Les clients seront plus tranquilles pour s'installer et profiter de leur repas. En un mot : c'est super". De l'autre côté de la place, chez les Burgers de Papa, on s'inquiète un peu pour la terrasse : "Avant on pouvait installer les gens jusqu'au monstre" explique Solène. "Je pensais qu'avec les travaux on pourrait agrandir notre terrasse, mais visiblement elle va devoir rester juste devant le magasin... Donc on perd au change, c'est plus petit qu'avant !" Reste aussi la question des livreurs, qui sont de plus en plus nombreux et ne seront désormais plus gênés par les voitures : "Moi ça ne m'embête pas du tout, ils sont super sympas" reprend Solène. "Mais je crois que parfois ça dérange les clients, ils ne sont pas très à l'aise de manger en terrasse avec toute une troupe de vélos à 10 cm de leur table".