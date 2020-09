La municipalité verte de la ville de Tours annonce ses premières actions concrètes en faveur de la biodiversité et du bien-être animal. Elle va rendre hommage à l'éléphant Fritz, abattu en 1902, symbole de la maltraitance animale. Et elle va engager un inventaire de la faune et de la flore en ville.

Tours : la ville baptise un jardin "Elephant Fritz" pour défendre la cause du bien-être animal

La nouvelle municipalité de Tours et son maire écologiste Emmanuel Denis veulent faire de la ville un lieu de bien-être animal. Et pour marquer les esprits, ils vont rendre hommage à un animal emblématique de Tours, l'éléphant Fritz. Les plus anciens des tourangeaux connaissent l'histoire de cet éléphant de cirque abattu le 11 juin 1902 parce qu'il était devenu incontrôlable lors d'une parade du cirque Barnum. L'éléphant mort a été naturalisé, il est exposé dans le jardin du musée des Beaux-Arts. Désormais, un jardin va porter son nom, le jardin situé place Nicolas Frumeaud, il s'appellera Éléphant Fritz.

Le jardin "Éléphant Fritz" va voir le jour pour rendre hommage à cet animal

C'était important pour nous de prendre un animal emblématique de la ville de Tours, symbole de notre héritage passé et de la maltraitance animale. Aujourd'hui, il y a une vraie demande des Français de se pencher sérieusement sur le bien-être animal - Betsabée Haas, adjointe au maire chargée de la biodiversité et de la nature en ville

Le jardin Éléphant Fritz sera inauguré dimanche 4 octobre pour le 118e anniversaire de la mort de l'animal abattu par les hommes. La ville s'est aussi dotée d'une délégation au bien-être animal. Elle a pour objectif d'être attentive à toute maltraitance animale et à favoriser l'entente entre les propriétaires d'animaux domestiques et les autres habitants.

Un inventaire de la biodiversité tourangelle va avoir lieu pendant deux ans

Tours va aussi faire l'inventaire pendant deux ans de toute la biodiversité tourangelle dans les jardins et les espaces verts. Cet inventaire sera accompagné financièrement par le conseil régional Centre-Val de Loire et sera réalisé par la Ligue de protection des oiseaux, ainsi que par la Sepant, ce regroupement d'associations de défense de l'environnement. Pour Betsabée Haas, l'adjointe au maire chargée de la biodiversité et de la nature en ville, les Tourangeaux ne connaissent pas assez la richesse de leur patrimoine naturel. Exemple avec le jardin des Prébendes.

Le jardin des Prébendes est le jardin urbain qui est le plus riche de variétés d'oiseaux en France. On n'y croit pas mais c'est un patrimoine extraordinaire que les Tourangeaux ne connaissent pas assez - Betsabée Haas

Une prime de 400 et 300 euros pour l'achat d'un vélo cargo, classique ou électrique à Tours

A J-4 du premier conseil municipal de rentrée à Tours, le maire Emmanuel Denis annonce comme prévu aux Tourangeaux la création de deux primes de 400 et 300 euros pour l'achat d'un vélo cargo, d'un vélo adapté, d'un vélo classique ou électrique. Ils devront l'acheter entre le 12 octobre et le 31 décembre. Un budget de 50.000 euros sera voté en conseil municipal mardi 29 septembre. La ville va également ouvrir 212 places supplémentaires dans les centres de loisirs de Tours à partir de mercredi prochain ce qui portera à 1.648 le nombre de places disponibles. Actuellement, il y aurait près de 500 places en liste d'attente.