Tours: la ville plante 500 bébés-arbres pour célébrer les 500 naissances de 2019

Il y a eu 500 naissances l'an dernier à Tours et pour marquer le coup, la ville a décidé de planter un bébé-arbre pour chaque naissance dans le parc de la Cousinerie à Tours-Nord. Cette plantation pour le symbole a eu lieu ce mercredi matin 26 février. Une dizaine de jardiniers du service des parcs et jardins de Tours a travaillé une matinée pour planter une trentaine d'essences différentes. Des aubépines, des noisetiers, des pruneliers, des érables, des noyers, des bouleaux et des poiriers. Dans deux à trois ans, ces bébés-arbres atteindront 2 mètres ou plus.

Nous avons souvent des plantations pour des événements comme les jumelages de villes mais pour les naissances, surtout avec un tel nombre, c'est la première fois. Un plant forestier c'est comme un enfant, çà grandit très vite les premières années, ensuite çà prend son temps pour s'épanouir jusqu'à devenir d'une belle taille entre 10 et 20 ans -Laurence Chapacou, la directrice du service Parcs et Jardins de la mairie de Tours.

Le parc de la Cousinerie est propice pour installer des bandes boisées et donc on s'est dit que le fait d'installer des arbres qui favorisent la biodiversité et d'avoir beaucoup d'essences convenait parfaitement à ce parc. On a de l'aubépine, des néfliers, des pruneliers, des noisetiers, des houx. En choisissant des bébés-arbres, ils auront plus le temps de s'adapter aux réchauffement climatique -Laurent Jonkherre, responsable de secteur au service des Parcs et Jardins de Tours

A Tours, il y a 20 000 arbres, l'objectif est d'atteindre le chiffre de 30 000. Et l'opération 1 arbre, 1 naissance sera certainement reconduite.