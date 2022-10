Tours : le vallon de la Bergeonnerie devient un refuge pour oiseaux

Au sud de Tours le vallon de la Bergeonnerie est devenu ce 2 octobre un refuge pour les oiseaux, d'après une initiative de la Ligue de protection des oiseaux et de la ville de Tours. Désormais, cette "coulée verte" nichée entre les immeubles du quartier de la Bergeonnerie jusqu'aux jardins partagés sera particulièrement protégée et aménagée pour accueillir les oiseaux. Une protection qui devient indispensable alors que la population d'oiseaux baisse depuis 30 ans en Indre-et-Loire, comme dans toute la France.

Moins 30% d'oiseaux en 30 ans

Pourquoi faire du vallon un refuge ? Pour protéger les oiseaux dont la population a décliné de 30% depuis 30 ans, selon les chiffres de la LPO. Habitante du quartier de la Bergeonnerie, Antoinette constate les évolutions du vallon depuis plus de 40 ans. "J'ai remarqué à un moment qu'il n'y avait presque plus de passereaux", se souvient-elle.

L'activité humaine fragilise les conditions de vie des oiseaux, pouvant mener à leur disparition progressive. "C'est notamment dû à l'usage dans les campagnes des pesticides néonicotinoïdes", explique Betsabée Haas l'adjointe au maire de Tours en charge de la biodiversité. "Les oiseaux communs comme les étourneaux, les hirondelles des champs, les moineaux sont en train de mourir." L'élue pointe aussi la forte présence des chats en ville, "il faut penser à les stériliser, un couple de chat c'est égal à près de 20.000 chatons tous les quatre ans."

Le vallon de la Bergeonnerie est assez peu connu mais c'est un vrai poumon vert dans le quartier, qui est exceptionnel par sa richesse et sa biodiversité. Sur ce genre de site il y a souvent des velléités pour construire un immeuble, donc on a besoin de les préserver" - Vincent Licheron, directeur de la LPO Centre-Val-de-Loire

Le but du refuge LPO est donc "d'établir des règles strictes" pour protéger les oiseaux et la biodiversité en général. "Pas d'utilisation de pesticides, interdiction de chasser, faire des recommandations aux riverains et exploitants sur la gestion de la végétation au sein du refuge..." énumère Vincent Licheron, le directeur de la LPO Centre-Val de Loire. Des aménagements favorables à la présence d'oiseaux seront également installés comme des nichoirs.