Tours : les habitants invités à planter 1.000 arbres et arbustes le 17 février prochain

Si vous habitez Tours et que vous vous sentez une âme de jardinier, la ville a besoin de vous. La municipalité recherche 300 volontaires pour aider les jardiniers municipaux à planter environ mille arbres et arbustes, le mercredi 17 février prochain. Pour participer, il faut impérativement s'inscrire sur la plateforme mise en ligne par la mairie de Tours. Les premiers inscrits recevront en retour une invitation avec l'heure précise définie sur le lieu choisi.

Dix sites ont été sélectionnés pour accueillir ces 300 arbres et 650 arbustes

En raison du contexte sanitaire, chaque site ne pourra accueillir qu'un nombre limité de personnes pour aider les jardiniers municipaux à planter, par exemple, du lilas, du sureau, des noisetiers, des figuiers et des groseilliers :

Parking Lord Byron : 50 personnes admises de 9h à 12h.

: 50 personnes admises de 9h à 12h. Parc de la Cousinerie : 50 personnes admises de 9h à 12h.

: 50 personnes admises de 9h à 12h. Verger Monconseil : 25 personnes admises de 9h à 12h.

: 25 personnes admises de 9h à 12h. Parc de Sainte-Radegonde : 25 personnes admises de 9h à 12h.

: 25 personnes admises de 9h à 12h. Jardin Delpérier : 25 personnes admises de 9h à 12h.

: 25 personnes admises de 9h à 12h. Jardin des Prébendes : 25 personnes admises de 9h à 12h.

: 25 personnes admises de 9h à 12h. Jardin Meffre : 20 personnes admises de 9h à 12h.

: 20 personnes admises de 9h à 12h. Jean-Baptiste Carpeaux : 30 personnes admises de 13h30 à 16h30.

Enfin, des plantations auront lieu aussi aux environs du Bateau Ivre et du CCCOD, mais il n'y a plus de places disponibles. C'est le personnel de ces établissements qui jouera les jardiniers amateurs.

Objectif : 30.000 arbres plantés d'ici la fin de ce mandat municipal

Revégétaliser la ville de Tours était une des mesures annoncées dans le programme électoral du candidat écologiste Emmanuel Denis. La plantation des 1.000 premiers arbres et arbustes n'est donc pas uniquement symbolique, selon Betsabée Hass, l'adjointe au maire chargée de la biodiversité et de la nature en ville : "Bien entendu, 1.000 arbres c'est magnifique mais on est encore très loin de l'objectif que nous nous sommes fixé, à savoir 30.000 arbres plantés d'ici la fin du mandat. Mais en même temps, c'est plus que symbolique car ça répond à un vrai besoin qu'ont les gens d'être plus près de la nature. Ça répond aussi à la problématique des îlots de chaleur dont nous avons beaucoup souffert ces trois dernières années. Enfin, les arbres sont aussi des aspirateurs à pollution et des aspirateurs de dioxyde de carbone".