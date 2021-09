Tours : les jardiniers en herbe du collège Corneille produisent fruits, légumes et aromates

Le collège Corneille a déjà produit plus de 1000 plants cette année et espère en produire 2000 l'an prochain.

De véritables jardiniers en herbe ! Au collège Corneille de Tours, l’éducation au développement durable est l’affaire de tous : professeurs et collégiens. Les collégiens de Corneille à Tours s'occupent du jardin potager mis en place depuis la fin du premier confinement 2020, à l'initiative, notamment d'un professeur de SVT. Ce mercredi, ils recevaient la visite de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours et d'élus du département, entre autres, pour présenter leur beau travail et inaugurer la serre. Il n'y a pas à dire, ils ont de quoi être fiers.

Aromates en pagaille

Dans la cour du collège, le jardin fleuri d'où Alec et Alexandre, tous les deux en cinquième, prennent la parole intrigue. Ils présentent d'abord "la spirale d'aromates" et tentent de faire deviner à leurs invités l'un des plantes aromatiques, "vous pouvez la sentir", insiste Alexandre, "vous pouvez les mettre dans la bouche, elles sont comestibles". La rectrice Katia Béguin reconnaît directement un "basilic", mais le professeur de SVT Sylvain Caberty lui demande de "bien le sentir". Il s'agit d'un basilic citronné répondent les élèves. Dans la spirale d'aromates, on trouve également du persil, de l'origan, du thym, de la ciboulette encore de la menthe.

Un hôtel à insectes

De son coté Louis, en cinquième, présente un hôtel bien particulier, "c'est un hôtel pour les insectes, pour qu'ils viennent, comme ça il y a plus de fleurs qui deviennent des fruits". Un hôtel qui tient sur une palette, composé de pavés, de bois mort et de bambou. Au fond de la cour, on remarque deux bacs à compost, car oui, ici, on fait du compostage. Tous les bio déchets de la cantine sont récupérés et ensuite réinsérés plusieurs mois après dans le potager. On aperçoit également des chaises en bois, réalisés par les élèves des classes Segpa, classes adaptés. Au milieu, de tout ça, une grosse structure attire l'oeil, cela n'a pas pour habitude de se trouver dans une cour de récré d'un collège, une serre de jardin.

Un hôtel à insectes fait grâce à des pavés, du bambou et du bois mort. © Radio France - Adel Beloumri

Une serre de 12 mètres carrés

À l'intérieur, on y trouve des plants de tomates, d'épinards ou encore de céleri. Cette serre de 12 mètres carrés a été montée grâce au budget participatif des moins de 18 ans octroyé par le département d'Indre-et-Loire, suite au projet retenu du collège Corneille. Ces plants peuvent être achetés 50 centimes par les professeurs, agents et parents d'élèves, et cela permet de financer des voyages et des sorties. 1000 plants ont été produits cette année.

Une serre de 12 mètres carrés qui abritent des plants d'épinards, de céleri ou encore de tomates. © Radio France - Adel Beloumri

C'est Sylvain Caberty qui chapeaute un peu tout ce grand projet, mais il est très bien épaulé par les collégiens, "ce sont des jardiniers en herbe, des scientifiques en herbe et des citoyens en herbe qui vont grandir et qui vont porter cette motivation, cette envie de changer le monde et de faire changer les gens".

Parmi ces citoyens et jardiniers en herbe, on peut compter sur Nicolas, 14 ans, en troisième. Il passe entre 6 à 8 heures par semaine dans le jardin potager, et en plus pendant sa pause de midi. "Je ne ressens pas ça comme un travail", explique ce jeune qui affiche une grande maturité. "On est pas obligé d'y aller et j'y vais quand même par pure passion". Tout ce travail, par passion, "ça peut, peut-être, sauver la planète" espère Alec.