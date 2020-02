Tours : les logements écologiques séduisent au salon de l'habitat

Le salon de l'habitat occupe le parc des expositions de Tours ce week-end du 8 et 9 février. L'occasion de se pencher sur les constructions et rénovations en matières naturelles, dans un moment où l'environnement intéresse particuliers mais aussi politiques.

Tours, France

Les propositions qui se veulent écologiques sont présentes au salon de l'habitat ce week-end du 8 et 9 février à Tours. C'est d'ailleurs ce qu'encourage le ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie. Il a annoncé ce mercredi un "plan d'action pour un aménagement des territoires plus durables". Il met notamment en avant les constructions en bois ou en matériaux biosourcés d'orgine animale ou végétale.

Mais les matériaux et énergies naturels séduisent aussi les particuliers."On a _25% de taux de progression par an, depuis ces trois, quatre dernières années" constate Jean-Mouloud, technicien dans une entreprise spécialisée dans la production d'électricité et de chaleur par l'air, le soleil ou encore la terre. "C'est depuis que le crédit d'impôt à la transition énergétique existe_. Ce sont des aides fiscales pour les foyers modestes, très modestes ou qui veulent rénover leur maison énergétiquement" ajoute-t-il.

Il explique "pouvoir produire son électricité grâce à des panneaux photovoltaïques qui sont entièrement recyclables. On va prendre les calories de l'air, on va les comprimer pour les transformer en eau chaude, ou en air chaud. Il existe aussi la géothermie, on prend les calories dans la terre ou dans l'eau".

Une facture énergétique allégée

Au-delà des convictions écologiques, c'est la promesse d'une forte baisse de la facture énergétique qui est mise en avant. Jean-Mouloud explique qu'investir dans ces innovations "est un transfert de charge. Aujourd'hui quelqu'un qui a 2000 euros de gaz ou de fioul, s'il investit dans une pompe à chaleur, en _cinq ou six ans elle est amortie_".

Après il va se retrouver à payer environ 70% de moins que ce qu'il paie actuellement.

Il ajoute tout de même qu'il faut réaliser une étude sur le terrain pour savoir si l'on y est éligible. Cela nécessite en effet une bonne isolation ou encore une bonne exposition au soleil.

"L'Europe veut interdire les énergies fossiles. Mais étant donné qu'ils ne peuvent pas le faire, les prix augmentent chaque année. Le gaz a pris 22% l'année dernière, EDF c'est 5% par an donc les gens s'y mettent. Et il y beaucoup d'aides, et de plus en plus" dépeint le technicien.

Une maison en kit

Le salon ne manque pas d'idées surprenantes cette année. Sébastien propose de recevoir sa maison en kit, en matière bois. Mais "on n'est plus sur la maison des trois petits cochons, c'est fini ça", rigole-t-il. "On est sur une résistance thermique qui est égale à 6. Ça veut dire qu'on est sur une maison de très basse consommation. _En fait l'ossature bois est connue depuis très longtemps. Les Etats-Unis, la Suède, la Norvège ou encore la Belgique ont beaucoup d'avance par rapport à nous. Et le bois est un matériau naturel. Il nous protège et nous isole"_ affirme le fondateur de cette société en développement.

Et 45 000 euros pour 100m2 ; Marc, un visiteur, est conquis : "Je trouve ça très innovant. C'est une matière très isolante et naturelle. Puis à l'heure de l'écologie je pense que c'est quand même bien mieux et certainement moins nocif que le reste".

Attention aux entreprises qui pourraient profiter de cette mode, alerte UFC que choisir. Jean-Mouloud ne faisait que du conseil et rappelle qu'il est important qu'un technicien vienne étudier le terrain pour vendre un projet viable par rapport aux ressources disponibles sur le lieu.