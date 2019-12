Tours : les parkings des bords de Loire rouverts depuis lundi matin

Les parkings des bords de Loire à Tours ont été fermés le week-end dernier en raison du risque de crue. Le stationnement est de nouveau possible depuis lundi matin.

Tours, France

Les parkings des bords de Loire à Tours (bibliothèque centrale et Pont Napoléon) ont été fermés le week-end dernier en raison de l'alerte à la crue de la Loire et du risque d'affleurement du fleuve près des places de stationnement. La police municipale a du procéder à la mise en fourrière de quelques véhicules.

Le débit de la Loire étant stable, et même en baisse pour les prochains jours, la mairie de Tours a rouvert les parkings ce lundi 30 décembre au matin. Ce mardi, le débit de la Loire dépassait les 996 m3/seconde, soit une hauteur d'eau supérieur à 3,06 mètre au Pont Mirabeau. On est donc très loin des crues de référence comme celle du 9 décembre 2003 où le débit était de 3.000 m3/seconde. Il était de 3.400 m3/seconde le 11 janvier 1982 et de 1830 m3/seconde le 10 janvier 2018.