Indre-et-Loire : les selfs de l'hôpital de Tours ont testé le zéro déchet

Indre-et-Loire, France

Les personnels des trois sites de l'hôpital de Tours ont participé à une expérience jeudi 19 septembre au moment de passer à table, une expérience "zéro déchet" dans les selfs de Bretonneau (550 clients), Trousseau (600 clients) et Clocheville (180 clients). Les menus ont été adaptés pour limiter les déchets. Le yaourt a par exemple été acheté en pot de 5kg (et servi dans des verrines) au lieu d'acheter 50 pots de 100 grammes, ou encore le fromage acheté en gros et non à la coupe. L'idée est de réduire l'empreinte écologique.

L'objectif final est de réduire des deux-tiers les déchets par repas

Actuellement, chaque client du self de l'hôpital jette 120 grammes de déchets d'emballages et alimentaires. Le but est d'arriver à 40 grammes. L'expérimentation a été poussée jusqu'à la machine à café. Les gens ont dû utiliser un verre en verre à la place d'un verre en plastique. Fini aussi la touillette plastique, remplacée par une cuillère en métal, sans parler des petits sachets de sucre remplacés par une sucrière.

Pas de déchet ce jeudi midi au self de l'hôpital de Tours, les poubelles ont été condamnées © Radio France - Xavier Louvel

Ce jeudi midi, les poubelles ont été condamnées avec du papier cellophane. Le but était que les gens jettent le minimum. Ils devaient emporter avec eux les restes dans des boîtes plastiques. Autre exemple, les serviettes en papier ont été supprimées, les gens étaient invités à venir avec leur serviette en tissu.

Changer les pratiques prendra du temps. Les responsables de l'opération au CHRU de Tours

Pour la majorité des clients des selfs, l'expérience aura amusé, voir intéressé. "Elle se passe au travail, mais elle doit aussi servir à la maison" précisent les responsables du CHU de Tours. Aucune autre date n'est prévue pour l'instant pour refaire un repas zéro déchet.