Tours : manifestation des opposants aux projets d'éoliennes dans le Sud-Touraine

Les opposants au projet de parc éoliens du Petit-Pressigny vont saisir la justice pour faire annuler l'autorisation d'exploiter huit éoliennes de 200 mètres de haut dans ce village du sud-Touraine. Ils l'ont annoncé jeudi, après une réunion avec le directeur de cabinet de la Préfète d'Indre-et-Loire, qui leur a confirmé avoir donné cette autorisation d'exploiter. Pendant cette rencontre, une centaine d'habitants et d'élus du Sud-Touraine étaient réunis devant la préfecture pour dénoncer l'ensemble des projets éoliens qui prévoient, au total, la construction d'une quarantaine d'éoliennes dans le sud-Touraine.

Une éolienne de 200 m de haut sur un plateau de 130 m, depuis le Petit-Pressigny, c'est comme si vous aviez 8 Tours Eiffel qui clignotent - Le maire du Petit-Pressigny, Denis Thenon

Au petit-Pressigny, donc, mais aussi à Vou et la Chapelle blanche Saint Martin, et Charnizay, les projets sont systématiquement rejetés par les habitants et la plupart des élus, qui dénoncent un déni de démocratie. Le premier adjoint au maire du Petit-Pressigny, Denis Thenon, estime par exemple que le projet a de nombreux défauts. "Souvent les éoliennes sont trop près des maisons. Le bruit est intense. La préfecture nous dit : nous on signe, débrouillez-vous avec le tribunal. C'est une vision démocratique assez nouvelle. On va aller au tribunal et on est parti pour quelques années de procédure".

Les manifestants contre les projets éoliens se sont rassemblés Place de la Préfecture à Tours © Radio France - Boris Compain

Les riverains, eux aussi, dénoncent ces futurs projets. Les inconvénients sont nombreux selon eux. "Les promoteurs annoncent des rendements qui ne sont jamais atteints. Cela participe aussi à la destruction d'un certain nombre d'animaux, les oiseaux, les chauve-souris. Et ça aura aussi forcément un impact sur le prix de nos maisons".