Tours : moineaux et autres oiseaux disparaissent... mais trouvent refuge au collège Philippe de Commynes

Derrière les voix des élèves, on entend celles, beaucoup plus mélodieuses, des oiseaux. "On a des mésanges, des moineaux, des piverts, des pinsons des arbres, des chardonnerets...", énumère Hélène Duvialard, documentaliste du collège Philippe de Commynes, à Tours. Autant d'espèces qui diminuent mais trouvent un abri dans l'établissement, depuis qu'il est classé refuge de la Ligue de protection des oiseaux (LPO), en 2016.

Une vingtaine d'élèves investis

"Chaque semaine, on nourrit les oiseaux et on nettoie régulièrement les mangeoires et les nichoirs", explique André, élève de 3e, membre du club sciences et environnement. Le club réunit une vingtaine de collégiens, passionnés de nature, qui prennent soin des animaux à plumes et des cinq nichoirs et de la dizaine de mangeoires accrochés aux arbres du parc.

Le collège tourangeau est un refuge LPO depuis 2016. La vingtaine d'élèves du club sciences et environnement prennent soin des oiseaux. © Radio France - Chloé Martin

Léa, également en 3e, a beaucoup appris sur les oiseaux en s'occupant du refuge. "On remarque très vite que certaines graines ne leur plaisent pas trop", sourit-elle. Mais la plus grande fierté des élèves, c'est de pouvoir observer des espèces à plumes, plus rares. "On a eu une mésange à crête et notre spécialiste en oiseaux nous a dit que c'était une espèce en danger, qu'on ne trouvait pas facilement à Tours".

Être utile à son échelle

Alors que le nombre d'oiseaux a chuté de 30% en trente ans, ce refuge permet aux élèves de se sentir utiles à leur échelle. "A force d'entendre parler d'extinction d'espèces, on est désespéré et on n'agit plus. Ce n'est pas le but ! Là, on essaie de montrer qu'on peut tous faire quelque chose", souligne Hélène Duvialard.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C'est bien l'objectif des refuges de la LPO. "Cela permet d'aiguiser le regard et la connaissance des élèves, et quand il seront plus grands, ils auront une autre vision des choses. C'est vraiment très important", indique Jean-Michel Feuillet, responsable des refuges à la LPO de Touraine. En Indre-et-Loire, il en existe environ 500, que ce soit chez les particuliers ou dans les espaces publics.