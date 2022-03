Tours : que vont devenir les tonnes de masques collectées par la métropole ?

Les masques collectés dans les 500 colonnes installées par la métropole, dans les écoles, les hôpitaux et les bâtiments publics, ne seront finalement pas recyclés.

Le 13 avril 2021, la société Pollair Environnement a été placée en redressement judiciaire, ce qui a entrainé l'abandon du projet de valorisation des masques pensé par NeutraliZ Protection Essentielle avec la métropole de Tours. Un an après, celle-ci les stocke dans un vaste entrepôt, et a choisi de les faire incinérer à Blois. Une solution peu écologique, mais qui devrait permettre de produire de l'énergie. Pour l'instant, ils sont toujours collectés par Tri 37.

Tri 37 collecte les masques et les stocke 2 à 3 jours

Derrière le camion de collecte, une trentaine de colonnes transparentes de la métropole remplis de masques bleus et noirs attendent d'être vidées dans des gros sacs. Eric Lachabrouilli est le directeur de Tri 37. "Là, on a deux à trois jours de masques", explique-t-il. "C'est un stock tampon, ce qui vient d'être collecté, qu'on met à inerter pendant trois quatre jours", le temps que le virus disparaisse.

13 tonnes de masques stockées à Joué-lès-Tours

Les masques sont ensuite transférés dans un grand local municipal, à Joué-lès-Tours. Environ 1 an de masque, 13 tonnes collectées sur l'année 2021, sont stockées, "en attente d'une solution plus vertueuse que l'enfouissement", détaille Eric Lachabrouilli. Même si cette solution a été d'abord recommandée, dans l'urgence, par l'État, c'est la pire au niveau environnemental :

La métropole se l'interdit, à juste titre.

L'incinération, une alternative à l'enfouissement

Une solution vient donc d'être trouvée. Les masques vont finalement incinérés à Blois (l'incinérateur le plus proche, géré par Suez) et l'énergie produite devrait alimenter environ 10 000 foyers de la zone en chauffage, selon Benoist Pierre, 17ème Vice-Président de la métropole, délégué aux déchets ménagers et à la transition écologique et énergétique. Eric Lachabrouilli complète :

On est déjà en train de travailler avec Suez, pour organiser la collecte et le transport des masques depuis le point de massification vers l'incinérateur.

Le recyclage par une autre entreprise jugé trop couteux

La métropole et tri 37 ont étudié les propositions d'autres entreprises pour recycler ces masques, mais aucune n'a convenu. Peu nombreuses, elles étaient trop loin en transports, et les coûts explosaient, indique encore le directeur de tri 37 :

Ce n'est pas simple de leur donner des volumes aussi importants, et les coups étaient parfois absolument délirants.

Les premiers masques devraient partir vers l'incinérateur Blois dans quelques jours. En attendant, tri 37 continuera de collecter les masques dans la métropole, tant que les habitants utiliseront les colonnes. Mettre son masque à l'intérieur reste plus écologique que de le mettre à la poubelle : dans ce cas-là, il sera enfoui avec l'ensemble des ordures ménagères.