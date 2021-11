Tours : un micro-tunnelier va entrer en action sur le chantier d'agrandissement du réseau d'assainissement

C'est une nouvelle étape qui est lancée sur le chantier d'agrandissement du réseau d'assainissement au nord de Tours Métropole qui a lui commencé en septembre. Près de 3,5 kms de réseau vont être créés pour récupérer les eaux usées de Tours Nord, de Notre Dame d'Oé et de Parçay-Meslay qui seront ensuite traitées à la station d'épuration de la Grange David à la Riche. Pour y arriver, un outil un peu particulier va entrer en action en ce début novembre au niveau de l'avenue Gustave Eiffel et de la rue de Suède : un micro-tunnelier.

Ce micro-tunnelier, c'est un grand tube qui va être installé dans un puits à plus de sept mètres de profondeur. Au bout de cette machine, il y a une tête avec des outils de forage, elle va donc creuser un tunnel de 250 mètres et les ouvriers pourront ensuite descendre les canalisations. Le reste du réseau sera lui construit normalement, avec des travaux à ciel ouvert.

Le micro-tunnelier va être installé dans un puits de sept mètres de profondeur. © Radio France - Aurore Richard

L'avantage de cette technique, c'est d'éviter les obstacles en surface. Ici par exemple, il y a la rivière de la Petite Gironde, la route de Rouziers. Et puis, des travaux sous terre, ce sont forcément des nuisances en moins pour les riverains.

Grâce à ce tunnel creusé par la machine, les ouvriers pourront descendre une conduite en béton et ensuite, les canalisations en fonte. © Radio France - Aurore Richard

Ce nouveau réseau va traiter 65.000 mètres cube d'eaux usées par jour, c'est l'équivalent de 25 piscines olympiques. "On s'est rendu compte que sur Tours nord, notre réseau des eaux usées était vieillissant et sous-dimensionné parce que la population s'est énormément développée sur ce secteur donc il fallait qu'on refasse ces réseaux et qu'on augmente les diamètres", explique Bertrand Ritouret, vice-président en charge du cycle de l'eau à la métropole de Tours.

Coût total des travaux : 11 millions d'euros

Chaque micro-tunnelier a un prénom, celui-ci s'appelle "Emmanuelle". La fin des travaux est prévue en décembre 2022 pour un budget total d'un peu plus de 11 millions d'euros. L'Agence de l'Eau a contribué à hauteur d'1,5 million, rien que la partie du chantier réalisée avec le micro-tunnelier coûte plus d'un million d'euros.

Pendant la première partie des travaux, jusqu'en mars 2022, vous pourrez bien circuler en voiture sur l'avenue Gustave Eiffel mais seulement en 2X1 voie. Le carrefour Suède / Eiffel sera lui fermé. Des déviations seront mises en place par l'avenue du Danemark et la rue Baptiste Marcet.