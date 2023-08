Tours : un millier de personnes à la mi journée pour le "convoi de l'eau"

Environ 700 vélos et un dizaine de tracteurs sont arrivés à Tours, place Jean Jaurès à midi

700 vélos et une dizaine de tracteurs partis ce mardi matin de Dolus le Sec ont rejoint la ville de Tours ce mardi midi, ils faisaient partie du "convoi de l'eau", opposé aux méga-bassines. Ces militants écologistes ont été rejoints par 300 à 400 personnes devant la mairie de Tours.

A son entrée dans la ville, le convoi a notamment été rejoint par le député EELV d'Indre-et-Loire Charles Fournier, ainsi que par le maire écologiste de Tours, Emmanuel Denis.

Le cortège des cyclistes du convoi de l'eau à l'entrée de la ville de Tours, un peu avant midi © Radio France - Armand Moreira

"Mon rôle est d'être ici pour les accueillir, les entendre et porter le message politiquement", a expliqué le député Charles Fournier, qui était déjà présent à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), pour protester contre l'installation d'une retenue d'eau.

Réunis sur la place Jean-Jaurès et juchés sur la remorque d'un tracteur, plusieurs figures du mouvement anti-bassines, dont Julien Le Guet, le chef de file du collectif Bassines non merci, ont pris la parole.

Le maire de Tours Emmanuel Denis (EELV) est allé à la rencontre du convoi à l'entrée de la ville © Radio France - Virginie Vandeville

Les militants anti bassines du convoi de l'eau ont marqué un arrêt devant la mairie et le tribunal judiciaire pour affichés leur soutien aux cinq militants de Dernière Rénovation et jugés ce même jour, mardi 22 août. Des activites de Dernière Rénovation accusés d'avoir aspergé de peinture orange la façade de la préfecture d'Indre-et-Loire, le 22 mars 2023, pour dénoncer l'inaction climatique du gouvernement.