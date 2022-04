Le Muséum d'Histoire Naturelle de Tours propose à ses visiteurs une exposition consacrée aux araignées, jusqu'à fin 2022. C'est l'occasion d'en apprendre plus sur cet insecte qui fait bien souvent peur sans fondement.

Tours : venez voir les mygales et autres araignées au Muséum d'Histoire Naturelle !

Qu'est-ce qui a huit pattes, six à huit yeux, et qui fait une peur bleue à des millions de gens dans le monde? L'araignée !

Le Muséum d'Histoire Naturelle de Tours vous propose jusqu'à décembre 2022 une exposition consacrée à cet insecte, bien souvent méconnu et qui est victime de nombreux préjugés.

Une quinzaine d'espèces présentées

Le Muséum a pu réunir une quinzaine d'espèces différentes qui viennent de partout dans le monde pour les montrer (vivantes) dans des terrariums. La mythique mygale est la plus grosse d'entre elles. L'araignée ne bouge que très peu la journée, elle est surtout active la nuit.

Milana, 8 ans, est scotchée au terrarium : "j'adore les araignées, et moi je veux la même, parce qu'elle est énorme et très poilue!", sourit l'enfant, venue avec sa maman, qui préfère rester un peu à l'écart confiant sa "peur" de l'insecte.

Cette exposition, c'est l'occasion d'en apprendre plus sur l'araignée, et notamment sur sa manière de s'alimenter : par exemple, elle ne chasse pas forcément qu'avec sa toile. La biologiste Audrey Vanderlinden, médiatrice de l'événement, explique à Milana comment l'insecte s'y prend :

Les araignées n'ont pas de dents, mais avec leurs crochets, elles vont injecter du venin dans leur proie, qui va paralyser la mouche puis la tuer. Ensuite, il y a des substances qui vont rendre la mouche totalement liquide et ensuite elles n'ont plus qu'à aspirer la petite soupe d'insecte qui s'est créée à l'intérieur.

L''anatomie d'une mouche © Radio France - Antoine Jeuffin

Informer et faire de la prévention

L'objectif de cette exposition est de faire de la pédagogie, surtout auprès de ceux qui auraient une peur bleue de l'insecte. Audrey Vanderlinden explique par exemple qu'en avoir chez soi en quantité raisonnable est le signe qu'on vit dans un environnement sain.

La biologiste insiste sur leur "grand rôle écologique, car elles régulent un grand nombre d'insectes, voire de rongeurs pour les plus grosses". "Pourtant, note la médiatrice, elles sont aussi menacées parce qu'elles sont prélevées dans leur milieu naturel pour devenir des animaux de "compagnie", entre guillemets parce que ce ne sont pas des animaux domesticables".

Si en apprendre plus sur les araignées vous intéresse, rendez-vous au Muséum d'Histoire Naturelle de Tours tous les jours sauf le lundi, de 9h30 et à 12h30 et de 14h à 18h. L'exposition durera jusqu'à décembre 2022.

L'entrée pour les moins de 26 ans est gratuite, le ticket coûte 2,10€ pour les autres.