Tous les emballages ménagers seront désormais recyclés dans l'agglomération de Lens-Liévin

Lens, France

Jusqu'à présent seules les bouteilles et les flacons en plastique pouvaient rejoindre les papiers et autres cartons dans la fameuse poubelle jaune réservée aux déchets recyclables. Dès l'an prochain, tous les emballages ménagers suivront le même chemin. Plus de question à se poser pour le pot de yaourt, la barquette de viande ou le film plastique qui habille les packs d'eau, ils sont désormais recyclables eux aussi.

La loi sur la transition énergétique prévoit cette extension des consignes de tri pour 2022, la CALL (communauté d'agglomération de Lens-Liévin) aura donc deux ans d'avance. C'est le fruit d'un long travail de préparation de la part de la collectivité, de l'entreprise Nicolin qui collecte les déchets et du groupe Paprec qui gère le recyclage.

Il a fallu moderniser les chaines de l'usine de tri

Paprec a dû consentir un investissement de 4,5 millions d'euros sur son unité de Harnes, près de Lens, où sont orientés et triés les déchets de la collecte de tri. Un investissement soutenu par Citéo qui accompagne les collectivités et les industriels dans leurs démarches d'amélioration du recyclage. La CALL verra également sa subvention augmenter: 660€ par tonne de déchets recyclés contre 600 précédemment.

"Pour l'usager la démarche de tri sera considérablement simplifiée, constate Sophie Darroux de Citéo, la seule question qu'il devra se poser: s'agit-il d'un emballage?". Désormais, tous les emballages pourront rejoindre la poubelle de tri, la barquette de jambon, comme celle de la viande emballée ou le film plastique qui entoure le pack d'eau.

"En fonction de la nature du produit, les éléments seront orientés vers les usines de retraitement pour être réutilisés" détaille Jean-François Régé, le directeur général du groupe Paprec pour les Hauts-de-France.

Plus écologique, plus économique

La collectivité territoriale y trouve également son compte. Chaque année, la CALL consacre 32 millions d'euros à la gestion de 142 mille tonnes de déchets sur les 36 communes qui composent son territoire. "On va économiser environ 470 mille euros par an en intégrant la revente des produits à recycler et l'économie faite sur l'enfouissement des déchets" calcule Jean-Louis Musili, directeur technique de la maîtrise d'ouvrage et du cadre de vie à la CALL.

"Avec cette extension des consignes de tri, on estime que chaque habitant contribuera à recycler 4 kg de déchets supplémentaires chaque année" ajoute Sophie Darroux.

Et en 2022 ce sont toutes les collectivités qui devront ainsi développer et étendre leurs consignes de tri.